Karina Cascella, tutta la verità sui suoi ritocchi “ora parlo io”

Karina Cascella da Uomini e Donne ai salotti di Barbara D’Urso, protagonista tra ritocchi e social

Karina Cascella la conosciamo come l’opinionista più accanita di Uomini e Donne, una donna dal carattere duro, forte, coraggioso, senza peli sulla lingua. Improvvisamente è scomparsa dal trono classico del programma di Canale 5, con tanto dispiacere perchè i suoi commenti erano incredibilmente divertenti, sarcastici, ironici ma allo stesso tempo velenosi.

Si accaniva contro chiunque dando vita a spettacolo puro. Poi è ricomparsa sul piccolo schermo nelle trasmissioni di Barbara D’Urso che a lei a quanto pare non vuole proprio rinunciare. Oggi è un vero e proprio personaggio, che fa discutere on-line e non soltanto.

Su di lei ci sono tanti dibattiti aperti che hanno come protagonista il modo di fare, ma anche la presenza fisica. Secondo molti i soldi che guadagna in tv vengono spesi dal chirurgo plastico perchè appare sempre in perfetta forma, sempre più giovane. Per questo è stata chiamata in causa più volte ed essendo una donna che non ama fare giri di parole, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito per chiarire ogni cosa una volta per tutte. E’ spesso tacciata di impulsività, di essere eccessivamente schietta e diretta, antipatica. Ecco perchè ha cercato di essere chiara ma allo stesso tempo educata e rispettosa.

Karina Cascella scioglie il dubbio sugli interventi chirurgici: solo seno e labbra

Karina Cascella ha quindi risposto che se la domanda fosse stata posta a qualcun altro, questo qualcuno avrebbe potuto rispondere di aver rifatto tutto. Lei invece può dire con gioia di aver ritoccato soltanto il seno 10 anni fa e ancora oggi ritocca una volta l’anno le labbra, soprattutto la parte sopra, perché non ama le labbra sottili.

Le voleva leggermente carnose senza eccedere ed ha ottenuto il risultato sperato. Lei è contro i ritocchi estetici esagerati ma a favore di tutto quello che serve per stare bene con se stessa perchè si deve essere fiere di quello che si è.

L’augurio alla mamma deceduta troppo presto

Contrariamente a ciò che si pensa di lei, ha un cuore grande ed è estremamente sensibile. Infatti in occasione del 64esimo compleanno della madre scomparsa da molti anni ha condiviso un pensiero molto toccante con sopra un ritratto di famiglia.

E’ apparsa in compagnia del nuovo compagno Max Colombo, della figlia e di un’altra bambina. Un modo diverso per fare gli auguri alla mamma volata in cielo troppo presto. A proposito della relazione con il nuovo compagno procede tutto a gonfie vele, ama la piccola avuta dall’ex compagno Angelucci, Karina ha trovato la felicità.