Michelle Hunziker, il suo look non passa inosservato, prezzo di gonna e top (FOTO)

Michelle Hunziker non passa inosservata sui social con un look strepitoso

Michelle Hunziker bella come sempre, si è mostrata sui social vestita elegantissima, bella più del solito, strepitosa. Siamo soliti vederla stupenda, nelle ultime foto però è incredibile, abbronzata, semplice. La donna indossa un completo della collezione Primavera/Estate 2020 firmato Elisabetta Franchi.

Un look yachting con crop top a girocollo e maniche corte, tessuto knitting lavorato delicato, a righe in blu navy e bianco. Il dettaglio che non passa inosservato: dei bottoncini metallici sul lato.

Poi indossa una pencil skirt a tubino e a vita alta. Il costo ovviamente non è da tutti, il prezzo del top è di 269 euro, mentre la gonna ha un costo di 299 euro. La foto è stata pubblicata sui social per mostrare la new entry nella famiglia Trussardi. La showgirl ha regalato al marito un bellissimo cagnolino. Sono subito arrivati i commenti di complimenti sia per lei che per il cagnolino. C’è chi le ha chiesto qualcosa sull’abbigliamento, chi si è complimentato con lei perché estremamente bella. E chi invece ha chiesto informazioni sul cane dandogli il benvenuto.

Michelle Hunziker arriva una nuova compagnia per Leone e Lilly

Michelle Hunziker è sposata con Tomaso Trussardi. I due hanno avuto due bambine, Sole e Celeste, che mostrano insieme ai cagnolini, grandi amori. I piccoli con i quali condividono tutto da anni si chiamano Leone e Lilly. Li portano un po’ dappertutto per evitare di lasciarli soli o con sconosciuti, Michelle da anni combatte contro l’abbandono degli animali.

Tratta i suoi piccoli come fossero figli. Il nuovo arrivato, fortunatissimo, si chiama Odino ed è un levriero grigio. La showgirl ha pensato di regalargli un levriero perché è il simbolo della Maison Trussardi dal lontano 1973. Il levriero è oltrettutto il simbolo della tradizione, dell’eleganza.

Tommaso Trussardi felicissimo per l’arrivo del cucciolo dal codino unico

Il cucciolo si è subito adattato, è ancora piccolissimo ma ha già le sue buone abitudini. In foto si vede che è adagiato su un cuscino verde che i proprietari hanno sistemato in salotto. Cuscino comodo che risalta il pelo bellissimo, grigio, lucido, elegante.

Hanno scelto di chiamarlo così perché ha il codino storto ed era l’unico ad avere questa particolarità. Lo hanno preso proprio per questo. Subito dopo è arrivato il commento di Tommaso. Trussardi ha dichiarato di essere rimasto senza parole per il gesto della moglie, inaspettato nonostante a lui questa razza sia sempre piaciuta.