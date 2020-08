Temptation Island, Valeria conferma il ritorno di fiamma con Ciavy: ‘Non volevo avere il rimpianto di non averci riprovato’

Valeria ha annunciato sui social di aver dato un’altra possibilità al suo rapporto con Ciavy. L’ex protagonista di Temptation Island non voleva avere rimpianti

Temptation Island: Valeria e Ciavy hanno deciso di tornare insieme

Valeria e Ciavy hanno partecipato alla settima edizione di Temptation Island dopo quattro anni di relazione. Lei voleva una convivenza ma lui cercava sempre scuse per non fare quel passo. Nel programma Ciavy dal primo giorno ha detto di non essere più innamorato di Valeria e questo ha gettato lei nello sconforto.

A sorpresa, poi, proprio Valeria ha iniziato a dubitare dei suoi sentimenti e si è avvicinata molto ad Alessandro Basciano, ex corteggiatore e tentatore. Alla fine tra loro è scattato un bacio e Ciavy ha chiesto il falò di confronto immediato. Tuttavia, la coppia non è riuscita a chiarirsi. Ciavy non smetteva di parlare tanto da richiedere l’intervento, più volte, di Filippo Bisciglia.

Quando, però, hanno lasciato il programma da separati qualcosa è cambiato. Innanzitutto Alessandro Basciano ha fatto un clamoroso passo indietro dicendo che c’era dell’affetto ma non ci sarebbe stata nessuna relazione tra lui e Valeria. Questo ha sorpreso i fan della coppia. Quindi lei e Ciavy hanno iniziato a rifrequentarsi. Adesso è arrivata la conferma che sono tornati insieme.

Valeria conferma: ‘Non volevo avere il rimpianto di non averci riprovato’

In queste settimane ci sono state parecchie segnalazioni sui social. Molte persone continuavano a incontrare Valeria e Ciavy insieme. Anche loro lo avevano ammesso. Infatti, quando hanno incontrato Filippo Bisciglia un mese dopo il loro falò di confronto avevano detto che si sentivano e si vedevano praticamente tutti i giorni. Ciavy aveva confessato di essere innamorato e di aver capito gli sbagli, mentre Valeria aveva detto di non amarlo più.

Invece, è stata poi Valeria ad annunciare sui social il ritorno di fiamma con Ciavy. In una serie di Instagram Stories ha detto che forse sarebbe passata da incoerente agli occhi di molti ma dopo il programma lei e Ciavy si sono parlati molto, hanno ammesso le proprie colpe, il percorso a Temptation Island è servito molto ad entrambi tanto che lei metterà sempre se stessa prima di tutto.

Ma, lo potete vedere anche nelle stories riportate qui sotto, Valeria è consapevole di aver ricevuto tanto amore da Ciavy e di non voler vivere con il rimpianto di non averci riprovato. Come ha detto anche lei “il tempo darà le giuste risposte a tutti“. Voi che cosa ne pensate?