Uomini e Donne, Veronica e Giovanni insieme a Ferragosto: crisi superata

Veronica e Giovanni hanno superato la crisi che li aveva coinvolti alcune settimane fa. La coppia sta trascorrendo questi giorni insieme

Uomini e Donne: crisi superata tra Veronica e Giovanni

Abbiamo conosciuto Veronica Ursida e Giovanni Longobardi nel trono over di Uomini e Donne nella scorsa stagione. I due avevano appena iniziato a sentirsi quando il programma è stato interrotto a causa dell’emergenza sanitaria. Ma loro sono rimasti in contatto con telefonate, videochiamate e messaggi. Quando a maggio il programma è tornato in onda, tra Veronica e Giovanni ci sono stati una serie di confronti al centro dello studio ma le cose non andavano bene.

Infatti, si vedevano poco, non si baciavano, c’erano molte incomprensioni. La situazione ha esasperato Giovanni che, alla fine della stagione, ha deciso di lasciare il programma da solo perchè non vedeva basi solide per continuare la storia con Veronica oltre che avere una mancanza di fiducia nei suoi confronti. Lei, però, ha deciso di seguirlo e dimostrargli che ci teneva veramente.

Fuori da Uomini e Donne la situazione non è migliorata, almeno nei primi tempi. Poi Veronica e Giovanni hanno trascorso una romantica vacanza a Capri, ma nelle ultime settimana sembrava che fosse tornata la crisi. Infatti, non si seguivano più su Instagram. Tutto passato perchè adesso sono insieme e felici in questi giorni di Ferragosto.

Veronica e Giovanni insieme a Ferragosto

Nonostante gli indizi e i loro movimenti social facessero pensare ad un allontanamento definitivo della coppia, viste anche le crisi precedenti, a sorpresa tutto si è risolto nel migliore dei modi. Infatti, Veronica ha condiviso sui social foto e video dei festeggiamenti per il suo compleanno e Giovanni era presente.

Tra loro atteggiamenti da innamorati tanto che Veronica ha anche postato nei giorni seguenti viaggi in macchina, pomeriggi al mare in compagnia del suo compagno. Grandi sorrisi, battute e momenti di vacanza spensierata hanno fatto rallegrare i fan della coppia. Questa volta andrà meglio nella loro relazione? Voi che cosa ne pensate? Vi piacciono insieme?

La nuova stagione di Uomini e Donne

La coppia potrebbe tornare nello studio ospite di Maria De Filippi, come accade di consueto, per raccontare come sono andate le cose al di fuori del programma. Veronica e Giovanni non dovranno aspettare molto dal momento che la registrazione delle prime puntate avverrà il 27 agosto. Dal web apprendiamo che all’inizio ci sarà la formula mista con i confronti delle coppie di Temptation Island.