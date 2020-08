Oroscopo 17 agosto 2020: Gemelli siate più audaci, Pesci riflessivi

L’Oroscopo del 17 agosto esorta i Gemelli ad essere più intraprendenti. Pesci bisogna fare chiarezza tra i sentimenti. Acquario preoccupati dalle finanze

Previsioni 17 agosto da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi avrete la sensazione che amore e lavoro vadano su due rette parallele indirettamente proporzionali. Maggiore sarà il vostro successo in campo sentimentale, minori saranno le gratifiche professionali. Cercate di sfruttare la situazione per fare nuove conoscenze, mentre restate in disparte sulle questioni lavorative.

Toro. I Toro continueranno a vivere una giornata un po’ problematica dal punto di vista del lavoro. Ci sono situazioni che vi stanno turbando e vi stanno rendendo parecchio insicuri e inquieti. Evitate di intraprendere nuove iniziative e risparmiate di più. In amore ci potrebbe essere un po’ di agitazione.

Gemelli. Ricordate che i problemi si risolvono. Evitate di crearvi più preoccupazioni del dovuto e vivete di più alla giornata. Se siete single potrebbe presentarsi qualche occasione interessante. Ricordate, però, che nulla piove dal cielo e che dovete cogliere al volo certe occasioni perché non ricapitano.

Cancro. Questa giornata è da prendere assolutamente con le dovute precauzioni. La Luna nel segno, in opposizione a Saturno, potrebbe provocarvi un senso di insofferenza e di depressione. Vivete nella convinzione che nessuno possa aiutarvi e tutti stiano tramando qualcosa contro di voi. Cercate di mantenere la calma.

Leone. La bufera sentimentale in cui eravate piombati nelle ultime settimane è passata. L’Oroscopo del 17 agosto, infatti, denota una giornata molto più positiva sotto questo punto di vista. Risolvete le questioni in sospeso e fate un po’ di pulizia nella vostra vita. Non è tutto oro quello che luccica.

Vergine. Coloro i quali stanno pensando di apportare delle modifiche al proprio lavoro, farebbero bene ad agire adesso e a far valere le proprie idee. In amore si apre un periodo positivo per i single, i quali avranno grandi opportunità di fare colpo su qualcuno. Le coppie stabili, invece, saranno imperturbabili.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi potreste essere pervasi da un senso di insoddisfazione e di sconforto. Non vi sentite apprezzati dal punto di vista lavorativo e neppure amoroso. Forse fate troppo per le persone sbagliate. Cercate di credere un po’ di più in voi stessi e di tralasciare ciò che pensano o fanno gli altri.

Scorpione. In campo lavorativo potrebbero presentarsi delle occasioni molto interessanti che fareste bene a prendere seriamente in considerazione. In amore, invece, potrebbe esserci qualche piccola tensione. Evitate di cadere in provocazioni e aspettate che passi questa burrasca.

Sagittario. Spesso vi sovraccaricate di impegni trascurando i segnali che vi lancia il vostro corpo. Non affaticatevi troppo e godetevi un po’ di sano relax. In amore c’è un buon recupero. Se avete avuto delle discussioni in questi giorni, adesso è il momento di recuperare.

Capricorno. L’Oroscopo del 17 agosto denota una giornata un po’ fiacca e nervosa. Oggi vi sentite freddi e incapaci di provare veri sentimenti. L’unico modo per uscire indenni da questa situazione è non fare nulla. Aspettate che passi la bufera cercando di evitare i conflitti, sia in amore sia nel lavoro.

Acquario. In questo periodo vi sentite un po’ turbati dal punto di vista economico. Probabilmente ci sono state più spese di quanto vi aspettavate e questo vi rende tesi e ansiosi. Per tale ragione, c’è il rischio di riversare le preoccupazioni sul partner. Evitate di farlo, o i problemi potrebbero diventare due.

Pesci. In questo momento la vostra principale preoccupazione riguarda la sfera amorosa. Cercate di approfittare di questi giorni per fare un po’ di chiarezza tra i vostri sentimenti e capire chi e cosa volete davvero. Nel lavoro siete un po’ distratti. Questo può andar bene se non avete molti impegni, ma presto dovete rimettervi in carreggiata.