Gemma Galgani, lo sfogo su Instagram: “Difficilissimi mesi trascorsi…” haters l’attaccano e lei cancella i commenti (FOTO)

Ninetta non resta a casa ! Dopo i difficilissimi mesi trascorsi in un clima quasi surreale, dove tutti abbiamo riassaporato il significato straordinario della parola libertà, salute, solidarietà e di tutti quei valori, a cui non siamo più soliti dare importanza, mai come quest'anno, necessitiamo di spensieratezza, riposo, contatti umani ed almeno un briciolo di serenità. Cogliamo, quindi, l'opportunità di Ferragosto per una giornata in compagnia, per una breve pausa estiva anche per chi sta lavorando, anche per noi! Non posso esimermi nemmeno quest'anno, però, da una raccomandazione doverosa: non c'è festa se i nostri fidatissimi amici animali non sono con noi, non c'è nessun motivo mai per dimenticarsi di loro e tanto meno per liberarsene, non lo meritano, loro ci amano davvero e comunque! I miei auguri a tutti voi con un brindisi virtuale e ricordate che vi voglio bene! Sempre vostra – Gemma !