Nilufar Addati sbotta sui social sugli ultimi gossip: “Lasciatemi in pace…” (FOTO)

In questi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati è finita al centro dei gossip sia sui social che non a causa di alcuni rumors circolati sulla sua situazione sentimentale. Dopo la sua esperienza nel talk show della De Filippi, la ragazza ha sempre cercato di tenere nascosta la sua vita privata.

Su Instagram è molto attiva, ma adopera tale mezzo di informazione per parlare essenzialmente della sua linea di abbigliamento e per mostrare qualche aneddoto di vita. Quando viene tirata in ballo la sua vita privata senza il suo permesso, dunque, la protagonista non lo gradisce affatto. Per questo ha fato luogo ad uno sfogo.

Lo sfogo di Nilufar Addati sui social

Nilufar Addati ha registrato delle IG Stories per chiarire alcune cose alla community che la segue sui social. La ragazza ci ha tenuto a precisare che, da un po’ di giorni, stanno circolando voci fasulle sul suo conto. Numerose persone, più di quanto lei si potesse aspettare, sembrano essere curiose di sapere gli sviluppi della vita sentimentale. Il primo tra i gossip circolati in merito ha riguardato l’ipotetico ritorno di fiamma con l’ex Giordano Mazzocchi. Questo pettegolezzo, però, è stato smentito dai diretti interessati.

Il rumor più recente, invece, riguarda il fatto che la ragazza pare stia frequentando Andrea Petagna. I due sono stati avvistati insieme in Sardegna in atteggiamenti parecchio complici. Questo ha subito fatto sorgere il sospetto che possa essere nato qualcosa tra loro. La verità, però, non sembra essere affatto questa. L’Addati, infatti, ha smentito tutto attraverso uno sfogo su Instagram. (Continua dopo la foto)

L’appoggio dei fan

Nel caso specifico, Nilufar Addati ha esortato tutte le persone che la seguono sui social a smetterla di interessarsi alla sua sfera privata. Nel caso in cui dovesse esserci qualcosa da dire, sarà lei a parlarne. Fino a quel momento, tutti sono esortati a rispettare la sua privacy e a non intromettersi in questioni che non li riguardano e che, soprattutto, non conoscono con esattezza.

Inoltre, la ragazza ha chiesto di essere lasciata in pace in quanto, avendo poco più di 20 anni, è giusto che si goda l’esistenza come meglio credo. I suoi fan hanno appoggiato la sua posizione e schierarsi dalla sua parte. Al di sotto dell’ultimo post, infatti, in molti hanno preso le sue difese spingendola a seguire solo il suo cuore e a non curarsi delle malelingue.