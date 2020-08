Macchina contro un palo: autista perde controllo per colpa di un ragno

Un automobilista dell’isola di Wight si è schiantato contro un palo. L’incidente è avvenuto dopo che l’uomo individuato un ragno all’interno della sua auto. L’uomo stava guidando su Kite Hill, Wootton, nel nord dell’isola lunedì, quando ha notato lo sgradito raccapricciante strisciante.

Il ragno era chiaramente piuttosto fastidioso. Tuttavia, l’uomo, nei suoi tentativi di rimuovere l’aracnide, ha distolto gli occhi dalla strada ed è finito a sbattere con la macchina contro un palo. Fortunatamente, è uscito dall’incidente con solo lievi ferite.

Macchina contro un palo: annuncio ufficiale della polizia

In un post di Facebook, la polizia dell’Isola di Wight ha dichiarato: “I nostri colleghi / ARV hanno avuto un pomeriggio impegnativo. Attualmente hanno a che fare con questo veicolo su Kite Hill a Wootton, quindi sappiate che se dovesse passare da queste parti, quasi sicuramente il traffico potrebbe essere leggermente più lento fino a quando questo veicolo non viene recuperato”.

Secondo la polizia, il conducente stava cercando di rimuovere un ragno dal suo veicolo al momento dell’incidente. Per fortuna il pilota ha riportato solo lievi ferite a causa di questo incidenti. Ma gli agenti come sempre raccomandano di tenere gli occhi sulla strada perché ci sono molte distrazioni in giro in questo periodo dell’anno.

Episodi simili già mesi fa

Qualche mese fa è accaduto qualcosa di simile. A maggio, una donna americana e suo fratello hanno avuto la fortuna di evitare gravi ferite dopo che una tartaruga in qualche modo si è lanciata in aria e si è schiantata contro il loro parabrezza .

Latonya Lark e suo fratello Kevin stavano guidando lungo la Harry S. Truman Parkway a Savannah , in Georgia, quando il passeggero inaspettato fece il suo drammatico ingresso in macchina. All’inizio, i due pensavano che fosse un mattone che correva verso la loro macchina attraverso l’aria, ma dopo che il proiettile ha frantumato il finestrino anteriore si sono resi conto che in realtà era una tartaruga.

Kevin era sul sedile del passeggero in quel momento, ma è riuscito a proteggersi il viso mentre l’animale ha sfondato il parabrezza e ha fatto volare il vetro nell’aria.

Fortunatamente, non sono rimasti feriti gravemente. Anzi, hanno subito solo piccoli tagli, secondo WSAV-TV . Tuttavia, la tartaruga non fu così fortunata e in seguito morì per le ferite riportate in un ospedale per animali locale. L’ipotesi più plausibile è che un’altra macchina potrebbe aver colpito la tartaruga per prima e averla mandata in volo, prima che alla fine si scontrasse con la loro auto.