The Boys, Aya Cash su Stormfront: ‘Non teme Patriota’

Nella seconda stagione di The Boys vedremo il debutto del personaggio di Stormfront. Il personaggio sarà interpretato da Aya Cash. L’attrice, nel corso di un’intervista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla new entry, affermando che non teme un Super terribile, cinico e carismatico quale Homelander (conosciuto come Patriota in Italia).

Fin dall’annuncio di Stormfront nella season 2 di The Boys, i produttori non hanno fatto altro che ripeterci come la donna stravolgerà gli equilibri (già precari in realtà) della storia. Sembra che nessuno di noi sia ancora pronto per la follia che Stormfront ci proporrà a breve. La nuova supereroina metterà in seria difficoltà Patriota. La stessa interprete ha confermato il tutto. L’attrice aveva anticipato che il suo personaggio fosse ben peggiore del leader dei Super.

The Boys: il ciclone Stormfront nello show

Stormfront, new entry del cast della seconda stagione di The Boys, sarà interpretata da Aya Cash. Il personaggio è destinato a rivoluzionare la serie tv ispirata all’omonimo fumetto di Garth Ennis. Tuttavia, quello che più sorprenderà riguardo la supereroina e che saprà tenere testa a un tipino come Patriota, che finora alla Vought fatto il bello e il cattivo tempo.

Aya Cash ha rilasciato qualche chicca circa il personaggio di Stormfront, per la gioia di noi spettatori. L’attrice ipotizza che Stormfront non tema Patriota. Questo particolare è molto importante, in quanto non c’è nessuno che non abbia paura del supereroe più potente della Terra, tanto da essere a capo dei 7. Cash ha spiegato che Stormfront è qui per restare, ma le novità non finiscono qui.

Stormfront forte quanto Patriota

Aya Cash ha spiegato da cosa derivi la grande sicurezza di Stormfront. Secondo l’attrice il tutto è spiegabile col fatto che il suo character sia potente quanto Patriota e, di conseguenza, non ha motivo di lasciarsi intimidire dai suoi poteri. Stormfront lo sa bene e, di conseguenza, ama stuzzicare il suo collega/rivale, prendendolo in giro. Stormfront vuole, inoltre, dimostrare a Patriota che c’è un nuovo capo e che esiste una maniera alternativa di comandare.

Data di inizio e un’altra new entry

Come informa Everyeye, The Boys 2 sarà disponibile in Italia su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 4 settembre. Oltre ad Aya Cash al cast si aggiungerà anche Jensen Ackles, che interpreterà Soldier Boy. L’attore ha dichiarato su Instagram che continuava a chiedersi cosa avrebbe fatto dopo la conclusione di Supernatural quest’anno. Alla fine, la risposta l’ha avuta!