Benedetta Rossi dopo il lutto per il cagnolino: “È ora di ricominciare a vivere..” (Foto)

Benedetta Rossi, la food blogger più nota in Italia, sta attraversando un periodo molto complicato. L’adorato cane Nuvola, infatti, è morto quasi improvvisamente lasciando in lei e nel marito Marco un grande vuoto. Dopo alcuni giorni di assenza dai social, però, la donna ha deciso di tornare rivolgendosi direttamente ai propri fans.

Benedetta Rossi e il marito, infatti, hanno ringraziato tutti coloro che, in questi ultimi giorni, si sono stretti a loro condividendone il dolore. Moltissimi, infatti, i messaggi di vicinanza ricevuti che hanno contribuito a rendere più “sopportabile” questo grande dolore. Cos’ha detto la food blogger? Scopriamolo.

Benedetta Rossi sui social, grazie a tutti

“Nuvola era diventato il cagnolino di tutti” ha detto Benedetta Rossi condividendo una Stories su Instagram. Ed è proprio così! I problemi di salute del cane, noti a tutti i fans da quando la stessa Rossi li aveva comunicati sui social, dichiarandosi molto preoccupata, hanno tenuto in apprensione milioni di followers. L’unica speranza era, fino alla fine, che Nuvola si rimettesse presto e che potesse tornare a stare bene al più presto.

Purtroppo così non è stato e Benedetta Rossi aveva comunicato il suo decesso alcuni giorni fa. Nelle ultime ore, di nuovo sui social, la donna ha ringraziato tutti per la vicinanza dimostratale. “Io e Marco vi ringraziamo per i messaggi d’affetto che ci avete mandato” ha scritto, proseguendo “Abbiamo sentito un abbraccio caloroso che ci ha aiutato e confortato moltissimo in questi giorni difficili”. Il post si conclude con un augurio a tutti per un buon Ferragosto.

Voglia di ricominciare

Che Benedetta Rossi ed il marito considerassero Nuvola come un figlio era ormai chiaro a tutti. Per questo la sua morte ha gettato tutti nel dolore più profondo che la stessa food blogger ha confermato scrivendo “Piano piano recuperiamo e cerchiamo di fare la vita di sempre. Non è la stessa cosa: io e Marco abbiamo passato un paio di giorni girando con la macchina senza meta perché appena entravamo in casa si sentiva la mancanza”.

Chi ha un cane in casa e lo considera un membro della famiglia può mettersi nei panni della coppia che, però, adesso ha deciso di ricominciare. “Oggi abbiamo detto basta” ha confessato Benedetta Rossi, ribadendo “È ora di ricominciare a vivere. È stato bellissimo averlo con noi e siamo stati fortunati, ci ha fatto compagnia per tanto tempo”. Insomma, è giunto il momento di tornare a vivere.