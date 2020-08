Simona Ventura su Belen Rodriguez, “Lei piace perché è una che soffre..”

Simona Ventura, si sa, è una grandissima amica di Belen Rodriguez. Super Simo, addirittura, ama definirsi come la sua madrina dal momento che la showgirl argentina ha trovato la grande popolarità in Italia dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi. Ad averla scelta, in quell’occasione, proprio la Ventura.

Partecipazioni televisive a parte, Simona Ventura e Belen Rodriguez hanno un bel rapporto anche nella vita reale. In virtù di tutto questo, anche la compagna di Giovanni Terzi, con cui convolerà presto a nozze, ha detto la sua sulla rottura, stavolta pare definitiva, tra la Rodriguez e Stefano De Martino. Cos’ha detto? Vediamolo.

Simona Ventura su Belen Rodriguez e De Martino

Che la fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia il gossip di quest’estate 2020 non vi sono dubbi. Non esiste testata giornalistica che non ne abbia parlato e non ne parli sviscerando un particolare dopo l’altro. Di questo è convinta anche Simona Ventura che ha parlato chiaramente in merito affermando “Visto e considerato che mi sento la sua madrina, posso dire che il suo sia un gossip che fa vendere i giornali. Su questa crisi, poi, si è detto tutto e il contrario di tutto”.

Simona Ventura, poi, parla di quello che, secondo lei, sarebbe l’uomo giusto per la Rodriguez. “Per me il suo uomo non è ancora arrivato“ ha detto, confermando il pensiero espresso diversi mesi fa. La donna, poi, si è anche espressa sulla popolarità della showgirl argentina anche verso il pubblico femminile. “Belen piace molto alle donne perché è una che soffre“ ha sostenuto, “È una che segue sempre il cuore e che quando cade si rialza”.

Ritorno di fiamma escluso

Simona Ventura, con queste sue parole, ha escluso del tutto che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino possa esserci un ritorno di fiamma. E tutto quando, invece, De Martino sta facendo un po’ di tutto per tornare con l’ex moglie. L’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha chiaramente detto che l’uomo giusto per la showgirl argentina non è ancora arrivato. Qualcuno, secondo lei, è dietro l’angolo pronto a far risbocciare nel suo cuore l’amore.

Nel frattempo, tra Belen e Gianmaria Antinolfi pare finita definitivamente. La liason che li aveva visti coinvolti è archiviata e la ragazza si sta godendo le vacanze in quel di Ibiza. Che Simona Ventura ci abbia visto giusto? Un nuovo amore per la Rodriguez sarà presto dietro l’angolo? Vedremo!