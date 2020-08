Martina Nasoni si deve sottoporre ad una nuova operazione al cuore: “Sono in ansia…”

Martina Nasoni si deve operare ancora una volta al cuore

Prossimamente Martina Nasoni si dovrà operare ancora una volta al cuore. In poche parole la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso il prossimo anno dovrà farsi cambiare le batterie del suo pacemaker. In questo anni la giovane è stata soprannominata la ragazza dal cuore di latta, e addirittura il cantante Irama le ha dedicato un brano che ha riscosso un grandissimo successo al Festival di Sanremo.

La Nasoni si è sottoposta ad n intervento chirurgico per la prima volta quando aveva soli dodici anni ed ora dovrà tornare in sala operatoria per non avere problemi in futuro. A confessare il tutto ci ha pensato lei stesso attraverso una lunga intervista per il magazine DiPiù. Inoltre la diretta interessata ha parlato anche del suo futuro professionale nel campo della musica.

Dall’operazione al sogno di fare musica

Intervistata dal magazine DiPiù, Martina Nasoni ha parlato di quello che avverrà tra qualche mese: “Sono in ansia, non lo posso nascondere. Ma quando avevo dodici anni e mi impiantarono il pacemaker fui brava… non voglio fare i capricci o lamentarmi ora che sono grande. Anche per questo chiederò di affrontare l’operazione in anestesia totale. Ma mancano ancora un po’ di mesi, non ci voglio pensare”.

Nell’attesa di sottoporsi all’intervento chirurgico, la vincitrice del Grande Fratello si sta esercitando come cantante. Infatti ha rivoluzionato la sa stanza trasformandola in una sorta di camera di registrazione arredandola con attrezzi acquistati sul web. Il sogno di Martina è quello di trasferirsi nel capoluogo lombardo per avere maggiori possibilità nel campo della discografia.

Martina Nasoni e la fine della sua storia con Matteo Guidetti

Nel corso della lunga intervista per il noto settimanale DiPiù, Martina Nasoni ha voluto fare dei chiarimenti anche sulla sua vita sentimentale. Infatti l’ex gieffina ha asserito che è già finita la sua relazione con Matteo Guidetti, ex corteggiatore di Sara Shaimi a Uomini e Donne.

I due si sono visti e conosciuti per qualche tempo ma ora la trionfatrice dell’ultimo GF Nip è di nuovo felicemente single. Ricordiamo che la ragazza mesi prima aveva chiuso il flirt con l’ex coinquilino Daniele Dal Moro, con il quale c’è stato un rapporto abbastanza tormentato.