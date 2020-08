Maria De Filippi confessa il suo grande rimpianto: quel no che non avrebbe mai voluto dire

Maria De Filippi in vacanza ad Ansedonia

Tra qualche settimana Maria De Filippi tornerà sul piccolo schermo con i suoi format di successo. Al momento, però, la professionista pavese si sta godendo gli ultimi scampoli d’estat nella sua villa ad Ansedonia insieme al marito Maurizio Costanzo. Nonostante sia in ferie, la regina della televisione italiana ha accettato lo stesso di farsi intervistare da un noto magazine.

Durante la lunga chiacchierata la donna ha fatto un punto della situazione della stagione televisiva appena passata, ma anche chi sono i suoi preferiti dai vari personaggi cui ha dato popolarità. Inoltre, la de Filippi ha svelato qual’è il suo grande rammarico.

Il grande rammarico di Queen Mary

Nel corso della lunga intervista, Maria De Filippi senza giri di parole ha confessato che due grandi cantanti della musica italiana sono stati respinti durante i provini del talent show Amici. Ma chi sono i due artisti menzionati da Queen Mary? La prima professionista in questione e Rosalba Pippa, in arte Arisa. “Fece i casting e fu subito bocciata dopo poche strofe della prima canzone. Nello stesso anno vinse Sanremo con il brano Sincerità”, ha asserito la presentatrice di casa Mediaset che a metà settembre tornerà su Canale 5 con Uomini e Donne.

L’altro cantante è Ultimo a cui gli autori gli hanno concesso alcune audizioni. Tuttavia quest’ultimo non ha avuto la possibilità di andare avanti. Per fortuna ha trovato il suo riscatto col trionfo al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte nel 2018. mentre l’anno successivo è giunto al secondo gradino della classifica di big con il brano ‘I tuoi particolari’.

Maria De Filippi parla di Giulia De Lellis

Ma l’intervista di Maria De Filippi al noto settimanale non si è soffermata solo sul no secco ad Arisa ed Ultimo. La professionista pavese ha parlato anche dello storico dating show Uomini e Donne. Una delle protagonista che ha riscosso maggior consensi è stata l’ex corteggiatrice Giulia De Lellis, al momento in crisi con Andrea Damante.

L’influencer ed ex gieffina non si aspettava minimamente tale successo e quando Mondadori le proposto di scrivere un’autobiografia la ragazza stava dicendo di no, salvo poi cambiare idea. Per fortuna che è intervenuta Queen Mary e l’ha convinta a buttarsi in questa nuova avventura professionale facendole vendere migliaia di copie.