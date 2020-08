Giulia De Lellis, la fine della relazione con Andrea è legata alla madre di lui

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono allontanati, l’addio non è ancora definitivo

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno confermato da qualche giorno di essere in crisi, indecisi sul da farsi, se lasciarsi o andare avanti nonostante le varie problematiche. Questa volta superare la crisi è molto difficile, tanto che hanno deciso di trascorrere il mese di agosto separati, vacanze comprese. Adesso iniziano a venir fuori i primi dettagli sulla situazione parecchio strana.

A quanto pare la loro momentanea separazione ha qualcosa a che fare con la mamma di lui. Ciò che la suocera di Giuli fatica ancora oggi a perdonarle è che la giovane influencer abbia scritto un libro, successivamente pubblicato, in cui parla del figlio, ovviamente non in modo positivo. Ha raccontato dettagli personali e privati sui tradimenti, secondo la madre non avrebbe dovuto farlo per rispetto anche nei confronti delle famiglie.

Giulia De Lellis non piace alla suocera, ultimatum al figlio che avrebbe scelto la famiglia

Giulia De Lellis sarebbe stata messa in secondo piano dal fidanzato che avrebbe dunque scelto la famiglia trovandosi di fronte ad un aut aut imposto dalla mamma. I due hanno dovuto affrontare delle problematiche ben più ampie. Se all’inizio si è trattato soltanto di accettare gli errori comuni, perdonarsi e superare tutto, oggi l’ostacolo maggiore è compiacersi e piacere alla famiglia dell’altro. Fin quando tutto dipende soltanto dai diretti interessati i problemi sono davvero minimi.

Ciò che appare strano ai follower è che in termini di perdono, non sia stata accettata lei dalla mamma di lui e non al contrario. La De Lellis avrebbe reso pubblici degli errori gravissimi di Andrea. In realtà dovrebbe essere la famiglia di lui, risentita ed amareggiata per aver causato la sofferenza della figlia. Il disaccordo dei fan è elevato ma non importa perché a quanto pare la donna ha sollevato un muro tanto alto che se davvero il ritorno dei due ragazzi dovesse dipendere soltanto da lei, non c’è più speranza di vederli felici come un tempo. Fonti vicine dichiarano che la mamma di Andrea è forte e determinata e che su quest’argomento non cambierà idea.

Le donne: un grande ostacolo per i Damellis ora più che mai

Anche questa volta tra i due c’è lo zampino di una donna, adesso però si tratta della mamma. Quando di mezzo c’è una suocera piuttosto che l’amante, le cose si fanno ancora più difficili ed insanabili.

Ormai da mesi si parla di questa crisi che ha confuso i due, inizialmente nessuno aveva voluto parlare e raccontare cosa stesse succedendo nelle loro vite. Ecco svelato il motivo. Alla fine sono stati entrambi, anche se molto formali e riservati a spiegare che le cose stanno andando sempre peggio e che la situazione è davvero in bilico.