Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme: giorno di shopping nella capitale

La coppia più discussa di questi mesi sta provando davvero a stare insieme di nuovo. Antonella e Pietro sono stati visti a fare shopping mano nella mano

Temptation Island: Antonella Elia e Pietro Delle Piane ci riprovano

Gli appassionati di Temptation Island sanno benissimo che Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati nel programma. Hanno una relazione da un anno e mezzo, avevano promesso di tornare insieme e di affrontare il percorso per mettere alla prova la storia. Ma il fatto che lei abbia parlato del suo ex fidanzato ha reso Pietro furibondo. A quel punto lui ha iniziato a parlare molto male della sua compagna, si è nascosto dalle telecamere e ha dato un bacio ad una ragazza.

Al falò di confronto finale Antonella non riusciva nemmeno a guardarlo, ma Pietro ha chiesto scusa e di avere un’altra possibilità. La showgirl ha abbandonato il programma da sola, salvo poi aprire una porta nelle settimane successive visto il serrato corteggiamento di Pietro. In un video aggiuntivo, Antonella ha anche detto di essere molto ferita ma che l’attore non è solo quello che è apparso in tv e lei ne è molto innamorata.

Infatti, la coppia si sta concedendo momenti di vita quotidiana insieme. Se lei è ancora dubbiosa e ha bisogno di tempo, lui sta facendo di tutto per farsi perdonare. Pietro le ha anche scritto recentemente una dedica d’amore sui social.

Antonella e Pietro insieme a fare shopping

Qualche giorno fa vi avevamo informato che Antonella Elia e Pietro Delle Piane erano stati paparazzati al mare insieme. Nonostante lei avesse spesso il viso imbronciato, lui le dedicava molte attenzioni. A quanto pare la sua tecnica sta funzionando perchè qualche giorno dopo la coppia è stata paparazzata insieme ancora una volta dal settimanale Nuovo.

Antonella e Pietro si sono concessi un giorno di shopping nella capitale, complici e affiatati. Questo è avvenuto poco prima che lei partisse per Cortina D’Ampezzo per raggiungere Alfonso Signorini e Pupo per un incontro per la nuova edizione del Grande Fratello Vip in cui sarà opinionista. Insomma, pare che tra i due sia tornato il sereno, ve lo aspettavate?

Antonella opinionista del GF Vip

Dopo il successo avuto nella quarta edizione del GF Vip come concorrente e dopo Temptation Island, Alfonso Signorini ha voluto proprio Antonella Elia come opinionista della nuova edizione del reality. Il conduttore non ha mai nascosto, in effetti, di avere un debole per lei.