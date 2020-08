Gianmarco Onestini si trasferisce definitivamente a Madrid: sarà protagonista di un altro programma spagnolo

Non si arresta il successo di Gianmarco Onestini in Spagna. Dopo un nuovo amore, adesso ha anche la possibilità di partecipare ad un altro programma

Gianmarco Onestini: il successo ottenuto in Spagna

Qualche anno fa Gianmarco Onestini era diventato noto sui social per essere il fratello di Luca Onestini. Quest’ultimo è stato prima corteggiatore poi tronista a Uomini e Donne, ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e ora è uno speaker radiofonico. Gianmarco, comunque, ha cercato di affermarsi nel mondo dello spettacolo partecipando al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso. Lì, però, nonostante sia arrivato in finale, di lui si è parlato molto poco.

Qualche mese dopo lo abbiamo, però, ritrovato in Spagna come concorrente del Gran Hermano Vip 7 in cui ha fatto discutere il pubblico spagnolo per la relazione con Adara Molinero. Lei ha lasciato il suo compagno per lui, poi si sono divisi, poi si sono ritrovati in un altro programma spagnolo, El Tiempo del Descuento, in cui Gianmarco ha anche trionfato.

Adesso che la storia con Adara è finita male dopo qualche settimana di convivenza e lui è tornato in Italia dalla sua famiglia, pare che le porte della Spagna non siano affatto chiuse. Infatti, ha ritrovato l’amore accanto ad una ragazza spagnola e si sta preparando a trasferirsi definitivamente a Madrid. Inoltre, sarà protagonista di un altro programma.

I nuovi progetti

Non solo Gianmarco Onestini ha partecipato al Gran Hermano Vip, a vari programmi pomeridiani spagnoli per la sua storia con Adara Molinero, e ha vinto El Tiempo Del Descuento. Da mesi impazza sui social e nelle piattaforme musicali anche il suo primo singolo Maracanà, che ormai ha superato un milione di visualizzazioni.

Dopo la delusione per la fine della sua storia con Adara (lui ha scoperto delle chat con un altro ragazzo con cui poi lei si è effettivamente fidanzata), ha ritrovato l’amore. Lei è Jennifer Baldini, ex corteggiatrice e tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa. Recentemente, Gianmarco ha anche detto che ha preso casa a Madrid e si trasferirà lì definitivamente. La sua scelta non è dettata soltanto dal cuore, ma anche per poter andare avanti con la sua carriera in Spagna.

Infatti, sarà protagonista di un altro programma televisivo. Questo si chiama Ven a casa conmigo: gourmet edition. Ogni settimana ci sono quattro personaggi vip che devono dimostrare di essere veri padroni di casa. Gianmarco sarà uno di loro. Che cosa ne pensate?