Dalila Branzani tutti i retroscena del rapporto con Eleonora Rocchini

Dalila Branzani chiarisce ogni avvenimento dello scorso anno che riguarda Eleonora Rocchini

Dalila Branzani è ritornata a parlare di un argomento scottante, quello che ha che fare con il fratello e la sua ex fidanzata. Eleonora proprio in questi giorni è ritornata con il suo ex, Nunzio Moccia, non Oscar Branzani con il quale è stata fidanzata per diversi anni dopo il termine del percorso a Uomini e Donne. La polemica nasce perché dalla separazione da Oscar ad oggi sono avvenute così tante cose che il popolo dei follower non ha avuto tempo di realizzare.

Quando la relazione tra lei e l’ex fidanzato giunse al termine venne fuori che Eleonora Rocchini aveva iniziato a vedere l’ex fidanzato della cognata. Nonché Nunzio. Tutto a suo tempo ovviamente negato; oggi però la donna si è mostrata in sua compagnia, non nascondendo la relazione probabilmente iniziata già da tempo. Per questo motivo i quattro sono ritornati a cavalcare l’onda del pettegolezzo, su Instagram si parla solo di loro punto.

Dalila Branzani, dopo l’incidente Eleonora e Nunzio sono stati scoperti

Dalila Branzani ha dichiarato di aver beccato Eleonora e il suo ex fidanzato insieme, proprio mentre lei era sofferente a causa di un brutto incidente avvenuto lo scorso anno. Si è sentita doppiamente tradita perchè sono stati entrambi capaci di darle una coltellata alle spalle dopo che lei ha fatto tanto per loro. Nessuno dei due ai tempi disse di essere innamorati, anzi negarono ogni accusa. Adesso si mostrano complici e Eleonora arrabbiata e risentita dopo aver chiesto perdono a Dalila, oggi le dice di non doverle alcune scuse.

Lei è libera di fare ciò che vuole, soprattutto perché loro due non erano cognate, si è cognate quando c’è un reale matrimonio, tra lei e Oscar non c’era nulla di ufficiale, era soltanto una relazione, una frequentazione. Purtroppo però per Dalila in realtà Eleonora era qualcosa di più, no una semplice mica, non una cognata ma una sorella. La delusione per lei è stata grande proprio per questo.

Sonten, l’azienda della figlia Branzani accusa Eleonora e respinge la sua collaborazione

Qualche giorno fa, Eleonora e Dalila hanno pubblicato degli scatti per pubblicizzare dei prodotti dell’azienda di famiglia. Ricordiamo che la famiglia di lui ha avviato un importante marchio nel settore della moda e dell’abbigliamento donna, mare, intimo e molto altro, chiamato Sonten. L’azienda è aperta da 30 anni, da 5 anni se ne occupa anche Eleonora che ha affiancato Dalila. La sua presenza è stata importante per pubblicizzare l’azienda, ma Dalila spiega che l’ex corteggiatrice ha esagerato atteggiandosi come fosse una proprietaria.

Ha aggiunto che Eleonora prima di Oscar lavorava con il padre in gelateria, poi ha invaso un campo del quale non sapeva molto. Per questo Dalila le è riconoscente da un lato, ma dall’altro non nasconde di essere amareggiata ed arrabbiata. A questo punto, conoscendo i fatti del futuro, avrebbe preferito rimanere in ombra e che l’azienda restasse conosciuta alla ristretta cerchia di prima piuttosto che dare riconoscimenti ad una persona che li ha traditi.