Nina Moric, l’appello al figlio Carlos Maria: “Angelo mio, salvati da tutti noi…” [FOTO]

Nina Moric preoccupata per il futuro del figlio Carlos Maria

Di recente Nina Moric ha mostrato le sue preoccupazioni nei confronti del suo unico figlio. Qualche giorno fa Carlos Maria, nato dal suo precedente matrimonio con Fabrizio Corona ha compiuto 18 anni e sembra rimarcare le stesse mosse fatte dal padre. Il ragazzo, infatti, è il volto di una linea di abbigliamento.

Inoltre in settimana ha postato un contenuto sul suo account Instagram che contiene la sua prima intervista per aver raggiunto la maggiore età- In quell’occasione il giovane sembra seguire la scia paterna. Per tale ragione la modella croata lo ha voluto avvertire del pericolo a cui potrebbe andare incontro, sottolineando che non si tratta di una sua scelta autonoma ma di una forzatura, o addirittura di una vera e propria manipolazione.

La modella croata fa un appello al figlio avuto da Fabrizio Corona

Attraverso delle Stories su Instagram, Nina Moric ha condiviso uno scatto che mostra la modella croata col figlio Carlos Maria. Oltre alla foto, la donna ha scritto un seguente messaggio davvero eloquente.

Ecco le sue parole: “Chi sceglie di essere il proprio dio, non avrà un Dio a salvarlo… Angelo mio salvati da tutti noi. Non assecondare nessuno, sei troppo speciale. Il problema è che l’egoismo è un’arma con cui cerchiamo di manipolare gli altri. Ecco qualcosa che devi ricordarti per sempre: l’egoismo non è fare le tue scelte, ma pretendere che gli altri vivano come dici tu. Vola dove vuoi tu. Ti prego. Tua madre”. Cosa ha voluto dire? (Continua dopo la foto)

Nina Moric smaschera il suo ex marito

Sempre attraverso il suo canale IG, Nina Moric si è scagliato contro Fabrizio Corona accusandolo di soffrire di delirio di onnipotenza. Inoltre ha reso noto che la cosiddetta ritrovata armonia familiare, sbandierata anche attraverso una recente intervista al periodico Chi, sarebbe solo pura finzione.

In tanti sono convinti che l’attacco della modella croata sia una reazione alle affermazioni fatte dall’ex re dei paparazzi, che ha ammesso di non sapere se davvero l’abbia mai amata oppure se il matrimonio sia stato parte della scalata al successo. Stessa cosa che è avvenuta alle sue relazioni successive con Silvia Provvedi e l’attrice Asia Argento.