Caterina Balivo si mostra in bikini, il web la mette sotto accusa: “È rifatto…” [FOTO]

Caterina Balivo in vacanza con la sua famiglia

Caterina Balivo un paio di mesi fa ha stupito tutti i suoi fan e i telespettatori di Rai Uno annunciando il suo addio a Vieni da me, il contenitore pomeridiano che aveva condotto per due stagioni. Dopo la comunicazione la professionista napoletana è entrata in ferie e ancora oggi continua a fare le vacanze estive.

Al momento non si conosce nulla sul futuro professionale della 40enne, ovvero se rimarrà alla tv di Stato pure in qualche altra emittente che non sia Mediaset. Settimane fa,infatti, l’azienda del Biscione ha smentito il possibile passaggio della Balivo nei canali tv con sede a Cologno Monzese. Ma di recente la moglie di Carlo Maria Brera è finito al centro delle polemiche per uno scatto postato su Instagram. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa le hanno scritto.

La nota conduttrice Rai si mostra in bikini su Instagram

Come gran parte dei personaggi del mondo dello spettacolo, anche Caterina Balivo si sta godendo dei momenti di relax in varie località marittime del nostro Paese. Ovviamente le sue vacanze sono agli sgoccioli perché presto i suoi due bambini, Guido Alberto e Cora dovranno tornare a scuola.

L’ex padrona di casa di Vieni da me e Detto Fatto è quindi al mare e attraverso il suo seguitissimo account Instagram condivide coi follower momenti di vita quotidiana. In particolare la professionista partenopea non si vergogna di mostrare il suo fisico. Ad esempio, in una delle sue ultime foto, la vede con un bikini che mette in risalto le sue forme e il suo fascino. (Continua dopo il post)

Un hater offende Caterina Balivo sul suo décolleté

Nonostante la foto sexy di Caterina Balivo, in tanti si sono scagliati contro di lei, ovvero i soliti leoni da tastiera, che hanno criticato in maniera negativa il contenuto social. Un utente ha scritto che la conduttrice Rai ha un bel décolleté.

Commento che ha fatto storcere il naso ad un hater che ha replicato in questo modo: “Rifatte. Come naso zigomi e blefaroplastica. Detto tante volte a striscia la notizia!”. Al momento non è arrivata la risposta della diretta interessata che forse ha voluto sorvolare per non alimentare ancora di più le polemiche.