Oroscopo 18 agosto 2020: Vergine si mette in gioco nel lavoro, Scorpione un po’ teso

L’Oroscopo del 18 agosto 2020 esorta i Vergine a prendere in considerazione una nuova offerta di lavoro. Possibili tensioni per Scorpione

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata di prospetta alquanto agitata. Oggi vi sentite insicuri e comincerete a guardare con fare sospetto chiunque vi circondi. Farete molta fatica a fidarvi delle persone e questo vi porterà ad isolarvi. Per fortuna si tratta di un transito di breve durata, ma fareste bene a evitare di maneggiare oggetti pericolosi.

Toro. Cercate di non prendere scelte affrettate. Nella giornata odierna ci sarà una certa attitudine a cambiare il mondo che vi circonda. Il transito, però, è temporaneo, pertanto fareste bene a ponderare con attenzione le prossime decisioni. In amore evitate i conflitti, potrebbe sfuggirvi qualcosa di troppo che non pensate davvero.

Gemelli. Buona ripresa nell’ambito dei sentimenti. Dopo la piccola battuta d’arresto che avete vissuto in questi ultimi giorni, la situazione migliorerà parecchio. Attenzione ai segni d’aria, qualcuno di essi potrebbe rivelarsi molto interessante per voi. Nel lavoro cercate di non perdere la concentrazione.

Cancro. Momento alquanto delicato per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 18 agosto vi esorta ad evitare di avere troppi contatti con gli altri, specie con le persone di cui non avete molta stima. Siete un po’ irritabili, pertanto, potrebbe essere molto facile litigare con voi. Le persone che vi amano farebbero bene a togliere occasione.

Leone. Oggi sarete pervasi dallo spirito della contraddizione. I nati sotto questo segno avranno una certa tendenza a comportarsi in modo radicalmente opposto a ciò che vorrebbero gli altri. In amore questo potrebbe portare a dei conflitti, mentre nel lavoro potrebbe rivelarsi un’arma vincente.

Vergine. I vergine stanno gradualmente uscendo dal tunnel e, finalmente, stanno cavalcando la cresta dell’onda. Buone notizie sia in ambito amoroso sia lavorativo. Specie quest’ultimo campo potrebbe riservarvi delle sorprese. Prendete in considerazione qualche nuova offerta che potrebbe presentarsi sul vostro cammino.

Previsioni 18 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Vi state facendo più problemi del dovuto, specie in campo amoroso. Siete preoccupati per qualcosa che, on realtà, non dovrebbe generarvi alcun turbamento. Cercate di godervi un po’ di più la vita di coppia se avete un partner. Nel lavoro, invece, potrebbero esserci dei cambiamenti inattesi.

Scorpione. L’Oroscopo del 18 agosto vi esorta a mantenere la calma perché questa potrebbe essere una giornata un po’ tesa e nervosa in ambito sentimentale. Nel lavoro, invece, se le cose non vanno esattamente nella direzione che vi eravate augurati, non temete, c’è possibilità di ripresa.

Sagittario. I nati sotto questo segno vivranno una giornata molto intensa per quanto riguarda i sentimenti. Potrebbero aprirsi nuovi scenari e potreste rimanere piacevolmente colpiti da qualcuno che non avevate mai pensato. Nel lavoro godetevi questa tregua perché tra un po’ di giorni potrebbe esserci un po’ di agitazione.

Capricorno. Le persone che vi circondano è bene che sappiano che oggi non è certamente la vostra giornata. Vi sentite agitati ed avrete il bisogno di allontanarvi da tutti e ritagliarvi un po’ di tempo solo per voi. In amore potrebbe esserci qualche discussione, mentre sul lavoro fareste bene a staccare un po’ la spina.

Acquario. In amore potrebbe non mancare qualche fastidiosa discussione. Cercate di non dare troppo peso alle cose futili. Nel lavoro, invece, potrebbe esserci qualche intoppo o qualche rallentamento fastidioso. Non perdete la calma e cercate di affrontare tutto con ottimismo.

Pesci. Periodo di risalita per i Pesci. Sia in campo sentimentale sia lavorativo i nati sotto questo segno potrebbero prendersi qualche bella rivincita. Non abbiate paura di osare e affrontate le sfide a testa alta. Ricordate che le qualità più amate dagli altri sono sempre state la sicurezza e la decisione.