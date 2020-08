Madonna fa scandalo, 62esimo compleanno all’insegna della trasgressione (Foto)

Il 16 agosto la regina del pop, Madonna, ha festeggiato il suo 62esimo compleanno. La nota cantante statunitense non ha perso occasione per far parlare di sé ed ha festeggiato in una maniera che ha scandalizzato il web. Alla sua festa, organizzata in Giamaica, infatti, a farle compagnia c’erano il suo baby fidanzato, gli amici e una notevole quantità di marijuana.

Completamente assenti, invece, le principali norme anti Covid-19 quali le mascherine e il rispetto del distanziamento sociale. Una festa in pompa magna, quindi, per Madonna che è finita, però, al centro di tante polemiche da parte dei followers che hanno criticato il messaggio trapelato dalle foto. Vediamo i dettagli.

Madonna, compleanno ai limiti

Madonna ha deciso di festeggiare il proprio compleanno lontana dal lusso in cui, forse, troppo spesso siamo abituati a vederla. Eccola, quindi, in Giamaica, festeggiare allegramente tra canti e balli di origine locale. La pop star, accompagnata dal giovanissimo fidanzato Ahlamalik Williams, si mostra divertita nonostante i problemi alle gambe che l’hanno afflitta negli ultimi tempi quando, più volte, l’abbiamo vista con le stampelle.

I 62 anni di Madonna, però, rimarranno nella memoria dei fans per ben altro motivo. Sebbene per la cantante il tempo sembra essersi fermato, alla sua festa c’erano grandi quantità di marijuana e mancava qualunque precauzione legata al Coronavirus. Niente mascherine per gli ospiti né per lei, nessun rispetto del distanziamento sociale. Insomma, una festa che ha provocato un po’ di sdegno nei fans che l’hanno definita troppo trasgressiva e portatrice di cattivi messaggi.

Le reazioni

Non si può, in un momento particolare come questo, in cui la pandemia da Covid-19 corre veloce, mostrarsi senza mascherina e non rispettare le norme anticontagio. È questo il filone delle reazioni che i fans hanno manifestato sui social subito dopo la pubblicazione delle foto di Madonna. Se è vero, infatti, che la cantante ha preso il Covid-19 (in maniera asintomatica) e ha sviluppato gli anticorpi, le norme di sicurezza andavano rispettate da tutti.

A far discutere, anche se molto meno rispetto al consumo di droga e ai mancati rispetti delle restrizioni, è anche il giovanissimo fidanzato di Madonna. Ahlamalik Williams, infatti, ha appena 26 anni nonostante abbia già una carriera importante di ballerino alle spalle tra cui una partecipazione al Cirque du Soleil in uno spettacolo del grande Michael Jackson. Un compleanno all’insegna della trasgressione, quindi, che non è passato in sordina di cui si parlerà ancora tanto.