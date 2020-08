Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vacanze insieme ad Ibiza (Foto)

La fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino rappresenta, indubbiamente, il gossip dell’estate. Nonostante diverse indiscrezioni sulle cause che hanno portato alla rottura definitiva, non è totalmente chiaro quali siano i motivi reali della separazione. Nonostante, comunque, il rapporto di coppia abbia subìto uno stop, De Martino e la Rodriguez rimangono legati dal loro bambino.

Santiago, infatti, ha bisogno sia della mamma che del papà. Proprio per questo, Stefano De Martino avrebbe raggiunto, nelle ultime ore, Belen Rodriguez e il figlio. Secondo le ultime voci, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha raggiunto l’ex moglie e il figlio in quel di Ibiza. Proprio qui la famiglia starebbe trascorrendo giorni sereni. Vediamo i dettagli.

Belen Rodriguez e De Martino insieme ad Ibiza

Sono diversi giorni, ormai, che Belen Rodriguez sta trascorrendo una vacanza di relax ad Ibiza. A farle compagnia sono, naturalmente, il figlio Santiago e l’attuale compagno Mattia Ferrari. Presenti, anche, diversi amici che contribuiscono, con la loro allegria, a creare un contesto di allegria e serenità per queste vacanze. Nelle ultime ore anche Stefano De Martino è volato ad Ibiza dove ha raggiunto Belen e il figlio.

I rapporti tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nonostante un primo periodo di quasi totale indifferenza, si sono fatti più tranquilli. Non è difficile immaginare che se le cose stanno così è esclusivamente per la serenità del piccolo Santiago che merita di avere ottimi rapporti con entrambi i genitori. Che senso avrebbe, poi, discutere davanti al bambino? Non è un segreto, inoltre, che De Martino vorrebbe riconquistare il cuore della Rodriguez.

Gli ultimi giorni di relax prima del ritorno al lavoro

Quelli ad Ibiza sono gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno al lavoro. Belen Rodriguez, infatti, riprendera Tu Si Que Vales tra alcune settimane e rimarrà in onda per un paio di mesi come ogni stagione. Diversi potrebbero essere gli impegni previsti prossimamente. Diversa la situazione per Stefano De Martino il cui futuro televisivo è abbastanza incerto. La Rai, infatti, ha cancellato il suo programma dal palinsesto.

Nel frattempo, comunque, Belen Rodriguez e De Martino si godono le vacanze. A testimoniarlo sono anche le foto che entrambi hanno postato sui social. Nessuno scatto li ritrae insieme ma tutti e due postano scatti al mare e sotto il sole. Moltissimi i fans che sperano in un ritorno di fiamma che, al momento, pare però improbabile.