Mara Venier contro gli influencer: “Sono insopportabili alla lunga rompono i cog***ni”

Mara Venier parla dei social puntando il dito contro gli influencer

Ebbene sì, il 13 settembre 2020 alle 14 su Rai Uno Mara Venier sarà nuovamente alla guida di Domenica, con una formula leggermente rivisitata.

Di recente la professionista veneziana è stata intervistata dall’ex collega di Tu si que vales Rudy Zerbi su Radio Deejay. Durante la lunga chiacchierata la moglie di Carraro ha commentato anche i comportamenti su Instagram e ha espresso il suo giudizio negativo sugli influencer.

“È un mondo di esibizionisti così non l’ho mai visto. Alla lunga però rompono i cog**oni. Diventano insopportabili, io trovo. È troppo, veramente troppo”, ha asserito la donna. Quando era opinionista de L’isola dei Famosi, grazie all’amica Alessia Marcuzzi, Zia Mara è su Instagram e al professore di canto di Amici di Maria De Filippi ha detto che più che condividere contenuti a lei piace molto curiosare i post degli altri.

La conduttrice di Domenica In e il suo rapporto con Instagram

Dopo un anno particolarmente intenso alla guida di Domenica In andata in onda fine di giugno, Mara Venier attualmente è in vacanza per un meritato riposo, ma pronta per tornare a condurre lo storico rotocalco Domenica In. Intervistata da Rudy Zerbi su Radio Deejay, la professionista veneta ha parlato in rapporti lei e con i follower che la seguono sui suoi canali social.

Ricordiamo che la moglie di Nicola Carraro ha solamente un account IG e su di esse riceve migliaia di commenti: “Quando posso rispondo ma non ce la faccio a rispondere a tutti. Qualcuno magari ci rimane anche male, però significherebbe rimanere parecchie ore”. Ma alla donne le arrivano anche delle critiche e degli insulti, per tale motivo la Venier ha detto: “Capisco che è meglio ignorarli, altre volte proprio non ce la faccio”.

Mara Venier e gli attacchi da parte dei detrattori

Gran parte dei commenti che riceve su Instagram sono positivi, tuttavia qualche leone da tastiera si fa avanti anche nel suo profilo. Ad esempio, qualche giorno fa un hater l’ha insultata senza alcuno motivo, di conseguenza la conduttrice di Domenica In non è rimasta a guardare mandandolo a qual paese. Un account che la professionista veneziana alterna con contenuti della sua vita privata e altri che fanno parte del suo lavoro.