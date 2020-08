Selvaggia Lucarelli al veleno su Andrea Damante e Ignazio Moser: “Due geni…”

Selvaggia Lucarelli contro Andrea Damante e Ignazio Moser

Qualche ora fa Selvaggia Lucarelli ha espresso un giudizio pungente su due ragazzi che stanno infiammando l’estate 2020 a causa delle loro divergenze amorose. Stiamo parlando di Andrea Damante, in crisi con la sua Giulia De Lellis e Ignazio Moser, anch’esso distante da Cecilia Rodriguez. I due sono molto amici e al momento insieme ad altri si stanno rilassando in Sardegna. In questi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne sta lavorando come dj in un locale, ed al suo fianco è sempre presente l’ex ciclista trentino.

Ciò che la giudice di Ballando con le Stelle ha notato è il fatto che nessuno all’interno del locale indossasse la mascherina, elemento indispensabile e soprattutto obbligatorio quando non ci sono le circostanze per mantenere le distanze. La Per tale ragione la nota blogger ha ironizzato su Dama e lo sportivo, dicendo: “Tutti con la mascherina compresi i due geni”.

Andrea Damante e Ignazio Moser nel mirino della famosa blogger

Chi segue Selvaggia Lucarelli sui suoi account social ma anche nelle rubriche che cura nei giornali e riviste, sa perfettamente che la donna punta spesso il dito contro le irregolarità e le ingiustizie che possono danneggiare il nostro Paese. Qualche tempo fa la giudice di Ballando con le Stelle aveva già criticato il comportamento scorretto da parte di dj e cantanti che si esibivano in locali senza far rispettare le distanze di sicurezza e senza far utilizzare la mascherina protettiva.

Stavolta a finire nel mirino della blogger sono stati Andrea Damante e Ignazio Moser che da giorni sono in crisi con le loro rispettive fidanzate. Un modo per sensibilizzare le persone e far capire loro che le regole bisogna rispettare. Presa di posizione che spesso la porta ad essere criticata aspramente sui vari social network.

Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli contro i detrattori

Di recente i soliti leoni da tastiera si sono scagliati contro Selvaggia Lucarelli che la criticano per il suo rigore nel rispettare le regole anti-coronavirus. Per tale ragione la giudice di Ballando con le Stelle, che tra l’altro a settembre tornerà con la 15esima edizione, ha espresso il suo parere.

Eccolo: “Non si tratta di smettere di divertirsi con altre persone. Si tratta di imparare un nuovo modo per stare in mezzo alle persone. Questa è la sfida. E voi che l’avete persa farete perdere tutti. Compresi voi stessi”.