Nunzio Moccia rompe il silenzio e toglie ogni dubbio su Eleonora Rocchini

Nunzio Moccia, dopo Oscar e la crisi, Eleonora ha scelto ancora una volta lui

Nunzio Moccia ha scelto di rompere il silenzio e rilasciare le ultime dichiarazioni su quanto accaduto con Eleonora Rocchini. In questi giorni i due sono ritornati al centro della polemica a causa della relazione finita malissimo tra Eleonora e Oscar Branzani. Complici anche le ultime dichiarazioni della sorella di lui.

Eleonora proprio la scorsa estate aveva concluso la relazione con Oscar, per poi avvicinarsi all’ex fidanzato di Dalila, sorella di Branzani. All’inizio avevano negato qualsiasi relazione, in realtà sono stati insieme, poi si sono lasciati.

In questi giorni si era nuovamente avvicinata riappacificandosi all’ex fidanzato Oscar, per poi farsi rivedere ancora una volta con Moccia. Quindi questi dettagli confermerebbero il ritorno di fiamma con Nunzio. A parlare però sono state le due ragazze e non lui, almeno fino a ieri. Hanno parlato chiaro anche i post su Instagram, nelle ultime foto pubblicate dai due ci sono chiari indizi. Lei appare con la camicia di Nunzio, lui scrive di riconoscere quest’indumento. Insomma non hanno voluto parlare chiaramente, ma hanno comunque fatto capire tutto.

Nunzio Moccia ritorno di fiamma con Eleonora, in vacanza con lui e gli amici

Nunzio Moccia è in vacanza con degli amici e tra loro c’è anche Eleonora. Recentemente il ragazzo ha dichiarato che non ha mai seguito le regole, di essere amante delle azioni sincere, di cuore, spontanee. Da giovane tutto gli sembrava semplice, in discesa, dato che tutto andava secondo i piani. Poi si è reso conto che fare programmi non vuol dire riuscire sempre proprio come quando era giovane.

Quindi ha scelto di fidarsi delle sensazioni e delle vibrazioni, di fare un po’ come crede, all’ultimo minuto, accettando tutto come viene pro e contro. In poche parole avrebbe potuto affermare che non è interessato a ciò che pensano gli altri, che lui farà sempre ciò che il cuore gli suggerirà di fare.

La risposta di Nunzio ai follower combacia con quella di Eleonora molto più diretta ed esplicita

Sembrerebbe essere lo stesso discorso di Eleonora che ha risposto ai vari post e alle accuse dell’ex cognata dicendo che lei è libera di fare ciò che vuole, che non ha tradito nessuno perché quando si è fidanzata con Nunzio, lei non era altro che una semplice amica e non una cognata.

Si è cognate dopo il matrimonio e lei ed Oscar non erano sposati. Dalila c’è rimasta male, ha affermato di essersi sentita tradita sia da parte di lei che da parte di Nunzio. Eleonora non era un’amica o una cognata ma una sorella e queste cose non si fanno se si vuole essere sinceri e corretti con chi si vuole bene.