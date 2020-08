Ilary Blasi, discoteca, foto e didascalia: bufera social

Ilary Blasi, il pubblico dei follower di Instagram si scaglia contro di lei

Ilary Blasi ha pubblicato una foto che in un momento diverso, in circostanza migliore non avrebbe scatenato la bufera che si è scagliata inevitabilmente su di lei. Proprio in queste ore la nuova ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza ha imposto la sospensione delle attività al chiuso, quindi di tutte le discoteche.

Nonostante questo la showgirl ha postato su Instagram una foto in cui si mostra mentre scende le scale di un locale non bene identificato. Non si capisce se si tratta di una discoteca o di un comune locale, ma la differenza è ben poca. Ciò che ha suscitato la critica e la rabbia dei follower è proprio la didascalia che ha aggiunto.

Ilary Blasi: “Facciamo festa?” Ed è subito polemica, la showgirl attaccata

Ilary Blasi chiede di far festa mentre scende le scale. Molto probabilmente non è ancora a conoscenza delle nuove norme che oltre che imporre l’obbligo della mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6, vieta tutti gli assembramenti e chiude le discoteche e i locali al chiuso. Quindi è stata attaccata duramente da qualsiasi fronte dai suoi follower, anche da coloro che affermano di aver nutrito sempre stima nei suoi confronti.

Questa volta l’ha fatta grossa, ha esagerato toccando un tasto che non avrebbe dovuto. I fan della Blasi ci sono rimasti parecchio male, questo ci fa capire che nessuno dimenticherà in fretta l’episodio. Lei ad ogni modo non ha eliminato il post e non ha nemmeno risposto a coloro che le fanno notare che non è il momento di far festa e che non è nemmeno il momento di pubblicare questo genere di foto.

Da modello per i follower, a poca stima nei suoi confronti, uno scivolone che le causerà parecchi danni

Lei dovrebbe essere l’esempio dato che è un personaggio pubblico, un modello per tutti coloro che stanno rinunciando al divertimento che caratterizza l’estate di chiunque. Invece non è così e come lei molti altri. Per esempio qualcuno nomina Belen che da mesi cambia posto di vacanza e continua a rilassarsi andando da un locale all’altro, affollato o meno, portando con se il figlio.

Della Blasi questo non si può dire. Le sue vacanze sono state vissute nella tranquillità, infatti non sono saltate fuori foto di questo genere. L’ultimo scivolone però poteva proprio evitarselo. Poi qualcuno fa venir fuori il sospetto che forse la showgirl possa aver pubblicato lo scatto proprio con lo scopo di stuzzicare i follower, per tornare a far parlare di lei o semplicemente per provocare. In ogni caso ha sbagliato.