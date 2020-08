Maria De Filippi parla di Mara Venier e Simona Ventura: ‘Mi ha insegnato Maurizio a dare una mano se posso’

La conduttrice ha parlato delle sue colleghe, del perché le ha chiamate a lavorare con se e del merito di Maurizio Costanzo nell’averle fatto da esempio. Ecco le sue dichiarazioni

Maria De Filippi parla di Mara Venier e Simona Ventura

Nell’intervista che Maria De Filippi ha rilasciato al settimanale Gente la conduttrice ha parlato di tanti argomenti svelando anche qualche aneddoto e retroscena molto curiosi. Ad esempio, tutti i siti di gossip hanno riportato il suo racconto del triangolo amoroso formato da Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Infatti, è stata proprio lei a dire ad Emma di quello che stava combinando il suo fidanzato.

Tuttavia, ha parlato anche del perchè ha chiamato a lavorare con sè Simona Ventura e Mara Venier. Ricordiamo che entrambe hanno vissuto momenti difficili con la Rai. L’azienda ha rinunciato a loro mettendole in stand-by e Maria ha pensato bene di dare loro un’opportunità di lavoro in Mediaset. Simona Ventura ha condotto Selfie – Le cose cambiano e la prima edizione di Temptation Island Vip. Mara Venier ha partecipato a Tu sì que vales come portavoce del pubblico.

Ebbene, Queen Mary ha detto che si è sentita in dovere di aiutarle. “È troppo comodo scegliere i conduttori più in auge, i più richiesti e poi vantarti” ha fatto sapere attraverso le pagine del settimanale. Poi ha avuto parole di affetto e stima nei confronti delle sue colleghe. Simona è stata davvero brava con le coppie di Temptation, mentre Mara gode dell’affetto de Maria perchè è spontanea, di pancia, conosce i gusti del pubblico.

Maria: ‘Maurizio mi ha insegnato a dare una mano se posso’

Ma il fatto che Maria De Filippi si sia messa a disposizione di Simona Ventura e Mara Venier e abbia permesso loro di lavorare insieme viene da ciò che le ha insegnato Maurizio Costanzo. Infatti, la conduttrice ha svelato che molte persone che non lavorano più in realtà sono ancora sul libro paga di suo marito.

Lui le ha insegnato a dare una mano quando può farlo, è un obbligo morale. Inoltre, ha concluso l’intervista dicendo che spera semmai ne avesse bisogno un giorno che Mara e Simona ci siano per lei.

Su questo ci sono pochi dubbi dal momento che entrambe hanno sempre ringraziato pubblicamente e parlato con affetto di lei. Anche se adesso le due conduttrici sono tornate a lavorare in Rai, non è da escludere che le loro strade si incroceranno ancora.