Aurora Ramazzotti si è sottoposta al tampone, i fan la criticano

Aurora Ramazzotti dal suo appartamento milanese condivide le ultime news prima del tampone

Aurora Ramazzotti è ritornata a Milano. In questi giorni ha fatto un viaggio a Lanzarote, ha condiviso tutto con i suoi follower, si è divertita tantissimo. Il meritato riposo è andato più che bene tranne per quanto riguarda il finale. La sua ultima foto ha fatto scoppiare una polemica. E’ una foto con l’amica Sara Daniele, che la accompagna in ogni esperienza.

Attraverso la foto, in didascalia, la figlia di Michelle Hunziker ha annunciato di andare a fare il tampone perché di ritorno da uno dei paesi a rischio contagio, la Spagna. Così i follower si sono sentiti in diritto di criticarla e rimproverare la scelta di andare a fare una vacanza in una zona ad alto rischio. Avrebbe potuto scegliere di rimanere in Italia come molti altri, avrebbe potuto dare l’esempio e invece no.

Aurora Ramazzotti, i commenti dei follower pieni di rabbia, “Predica bene e razzola male”

Aurora Ramazzotti afferma che lei e la sua amica stanno per lasciare l’appartamento a Milano dove ha trovato 66 gradi centigradi. Appena arrivate hanno sistemato le loro cose per poi correre a fare il tampone per rispetto delle leggi italiane. Uno dei follower ha subito risposto che se si era detto di fare le vacanze in Italia era proprio per evitare questo.

Qualcun altro invece l’ha attaccata sul versante economico affermando che l’Italia continua a fare passi indietro è anche per colpa di chi sceglie di andare altrove piuttosto che far sì che i soldi italiani rimangano nel nostro territorio.

Non si acquista più il made in Italy, ma almeno si potrebbe dare il giusto merito ai luoghi che probabilmente nessuno ancora visto in tutta Italia e che meritano tantissimo. Poi arriva un follower che a quanto pare segue Aurora in tutti i suoi post, storie, dirette e scrive che proprio lei qualche tempo fa aveva invitato tutti i follower a fare qualche sacrificio e a scegliere luoghi italiani per andare in vacanza piuttosto che all’estero. Sia per questione economica che per il rischio. Questa era stata la sua predica, ma al solito, predica bene e razzola male.

Gli utenti non sembrano preoccupati dall’esito del tampone, Aurora non risponde

Nessuno si è preoccupato dell’esito del tampone, anzi si legge tra un commento e l’altro che se adesso è costretta a fare il tampone è soltanto a causa di un suo comportamento immaturo. Aurora ha deciso di non rispondere forse per evitare di portare avanti le polemiche o forse lo farà tra qualche giorno, quando avrà l’esito da comunicare ai suoi “amici”.