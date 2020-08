Belen Rodriguez e la foto col figlio Santiago suscita delle polemiche: “Ma è gelosa di Stefano De Martino?”

La separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Come tutti ben sanno dopo il periodo di quarantena dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, Stefano De Martino ha lasciato Milano e con essa anche Belen Rodriguez, Tra due è accaduto qualcosa di irreparabile al punto di essersi separati per la seconda volta.

C’è chi dice per i genitori della modella argentina considerati troppo invasivi, ma stando a Dagospia dietro a tale crisi ci sarebbero i tradimenti da parte del ballerino napoletano. Addirittura è saltato fuori il nome di Alessia Marcuzzi e di un presunto flirt col padrone di casa di Made in Sud. Indiscrezione prontamente smentita. I due stanno trascorrendo le vacanze da separati e il loro figlio Santiago si alterna, giorni con la madre e altri col padre.

La soubrette argentina posta una foto col figlio: scattano le polemiche

Nelle ultime ore Belen Rodriguez ha condiviso un nuovo scatto sul suo account Instagram in cui si mostra in una strana posa con il figlio dividendo i follower. La foto postata sul noto social network dalla conduttrice di Tu si que vales voleva essere una dichiarazione d’amore materno nei confronti del ragazzino, ma in realtà ha scatenato qualche polemica di troppo.

Per quale ragione? Nell’immagine in questione, in versione bianco e nero, la modella argentina si vede sdraiata a terra e il ragazzino sembra vegliarla. “Te amo”, ha scritto l’ex di Stefano De Martino nella didascalia che fa da cornice al contenuto. A quel punto si sono scatenati gli utenti web che hanno espresso il loro parere negativo. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web

L’ultima foto pubblicata da Belen Rodriguez su IG non è per niente piaciuta ad alcuni suoi seguaci. Infatti, sotto il contenuto è apparso: “Scusate, ma questa foto è traumatica. Come può una madre scattarsi una foto così? Non sa più come mettersi in mostra. Allucinante”; “Cosa mi rappresenta questa foto? Una madre sdraiata per terra, il figlio accanto. Sei svenuta?”; “Fai la morta?”; “Ma cosa fa?”.

E i vari internauti di Instagram c’è chi pensa che la conduttrice di Tu si que vales sia gelosa del rapporto del suo ex Stefano De Martino col figlio Santiago. “Ma ti infastidisce che Stefano posta foto e storie con Santi? Subito che lo fai te”, ha scritto un utente.