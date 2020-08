Oroscopo 19 agosto 2020: nuove opportunità per diversi segni, per altri meglio essere cauti

L’Oroscopo del 19 agosto esorta alcuni segni ad essere un po’ più audaci in campo lavorativo. Altri, invece, farebbero bene a ponderare con attenzione le prossime mosse

Previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi vi sentite forti e sicuri di voi. Nel lavoro sarete particolarmente brillanti, pertanto, è il momento di approfittare per avanzare pretese. Non vi lascerete condizionare facilmente dal giudizio degli altri e sarete alquanto indipendenti. In amore avete grande possibilità di cominciare un’intrigante storia.

Toro. In questo momento la vostra unica necessità è quella di recuperare un po’ di tranquillità. Avete trascorso dei giorni parecchio impegnativi e questo vi sta rendendo particolarmente fiacchi. Nel lavoro potrebbero esserci delle novità, ma la salita non è ancora terminata.

Gemelli. Periodo non propriamente positivo per quanto riguarda i sentimenti. C’è il rischio di impelagarsi in discussioni sterili e insensate, che non faranno altro che turbare il vostro stato d’animo. Nel lavoro, invece, ci potrebbero essere dei cambiamenti, ma dovete tenere alto il livello di concentrazione.

Cancro. Dopo giorni un po’ turbolenti per i sentimenti, l’Oroscopo del 19 agosto denota la presenza di un netto miglioramento. Oggi vi sentite molto più tranquilli e propensi a lasciarvi trasportare dalla passione. Se state cercando un nuovo impiego, agite con cautela potrebbero esserci delle novità, ma non totalmente chiare.

Leone. Momento molto positivo per quanto riguarda l’amore. Se siete single, uscite il più possibile perché potreste fare delle conoscenze davvero molto interessanti. Oggi sarete in grado di effettuare un’analisi introspettiva molto costruttiva. Questo favorirà molto i rapporti con gli altri, anche professionali.

Vergine. Il periodo è tendenzialmente positivo per quanto riguarda i sentimenti. Se siete in coppia potrete recuperare nel caso in cui avete discusso. Per i single, invece, ci sono ottime opportunità di fare nuovi incontri. Nel lavoro dovete avere ancora un po’ di pazienza. Adesso non è il momento di essere troppo esigenti.

Oroscopo del 19 agosto

Bilancia. Cercate di fare attenzione alle provocazioni. Nella giornata odierna potrebbero esserci dei problemi con qualche vostro conoscenze a causa di divergenze di pensiero. Aprite maggiormente la vostra mente ed evitate di essere troppo concentrati sul vostro punto di vista.

Scorpione. Se state pensando di intraprendere un nuovo progetto o una nuova attività, questo è un momento molto favorevole. Abbiate il coraggio di osare e di provare a realizzare i vostri sogni. In amore c’è un miglioramento. La giornata si presenta tranquilla e senza troppe incomprensioni.

Sagittario. Questa giornata non è molto adatta per prendere decisioni importanti. Cercate di mantenere la calma e di evitare di accendervi per ogni singola cosa. Sul lavoro ci sono molte cose a cui pensare, ma la vostra testa sembra essere altrove. Aspettate che passi la bufera senza fare troppi danni.

Capricorno. L’Oroscopo del 19 agosto vi esorta a cogliere la palla al balzo per mettere in chiaro alcune questioni lavorative o personali. In questo momento sono molto favoriti coloro i quali svolgono mansioni parecchio impegnative e che richiedono un alto livello di attenzione.

Acquario. In questo periodo siete molto persuasivi. Per questo motivo, se dovete convincere qualcuno in merito ad una vostra idea, non esitate a farlo. Nel lavoro potrebbero esserci delle proposte interessanti, valutatele con attenzione. In amore fate attenzione ai segni di fuoco.

Pesci. La giornata si prospetta un po’ polemica. Oggi potreste essere tentati dal voler esaminare tutte le persone che vi circondano. In amore questo comportamento potrebbe causare qualche malumore. Anche nel lavoro, prestate attenzione alle persone con le quali vi relazionerete.