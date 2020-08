Uomini e Donne, una neo coppia parteciperà a Temptation Island

Coppia parteciperà a Temptation Island

L’ultima edizione di Temptation Island ha riscosso un enorme successo e il merito è di coloro che si sono messi alla prova nei villaggi colmi di tentazioni. Per questo motivo Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne hanno deciso di fare il bis a settembre. Al timone della conduzione stavolta non ci sarà Filippo Bisciglia, bensì Alessia Marcuzzi.

Per quanto riguarda le coppie e i tentatori, non si sa ancora nulla di certo. Probabilmente vedremo personaggi già noti al pubblico italiano, come degli ex partecipanti di UeD. Secondo fonti attendibili pare che una tronista dell’ultima edizione si recherà in Sardegna con la sua scelta. Ecco di chi si tratta.

Ecco il parere del pubblico

Una coppia parteciperà a Temptation Island, ma i telespettatori del reality non credono che sia una buona idea. In effetti nonostante le cose stiano andando a gonfie vele, alla fin fine sono solo due mesi di relazione. I due in questione sono Sara Shaimi e il corteggiatore Sonny Di Meo. A causa della pandemia il percorso sentimentale della ragazza ha subito una battuta d’arresto.

A differenza di Giovanna Abate, Sara ha portato avanti la conoscenza di Sonny e Matteo Guidetti lontano dalle telecamere. L’ultima puntata si è concentrata sul momento della scelta di lei e del ‘collega’ Carlo Pietropoli. Quest’ultimo è andato via mano nella mano con Cecilia Zagarrigo e oggi sono felicemente fidanzati.

Anche per Sara è un periodo magico, in quanto si dichiara innamorata. Tuttavia gli italiani si chiedono cosa l’abbia spinta a partecipare al reality delle tentazioni. Si conoscono da poco tempo, quindi avrebbero potuto evitare. I più ottimisti, invece, sono contenti di rivederli nel piccolo schermo. Il loro amore sicuramente trionferà.

Carlo e Cecilia non ci saranno

La coppia parteciperà a Temptation Island mentre Cecilia e Carlo hanno preferito vivere la loro favola nella quotidianità. I fan non ci avrebbero mai scommesso sulla loro unione, ma poi si sono ricreduti. Adesso si stanno godendo le vacanze a Ibiza e torneranno in Italia per riprendere la convivenza. Sosterranno da lontano Sara e Sonny, con i quali hanno molto legato dopo la fine del programma. Non a caso hanno spesso condiviso delle storie su Instagram per confermare la loro complicità.