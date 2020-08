Giulia De Lellis punta da un’ape, salta il suo appuntamento: “Un dolore assurdo, stranissimo” (FOTO)

L’influencer Giulia De Lellis ha vissuto una brutta disavventura in queste ore dato che è stata punta da un’ape. La ragazza ha spiegato che era in procinto di uscire con alcuni amici per bere uno Spritz, ma purtroppo è stata costretta a cambiare i suoi piani.

La protagonista ha voluto condividere su Instagram tutto quello che le è accaduto ed ha chiesto anche consiglio a tutti i fan in merito a quello che avrebbe potuto fare per stare meglio. Il consiglio che è stato dato dai follower è stato davvero particolare, ma pare abbia funzionato.

Il racconto di Giulia sulla puntura di ape

Questo non sembra essere esattamente il periodo più idilliaco per Giulia De Lellis, la quale è stata punta per la prima volta da un’ape. Linfluencer ha spiegato a tutti i fan di Instagram di aver provato un dolore assurdo e davvero molto strano. Subito dopo la puntura ha deciso di applicare del ghiaccio nella speranza che la bolla si sfiammasse. Dopo poco ha aggiunto anche il cortisone. La situazione, però, non è sembrata migliorare, al punto che la ragazza ha deciso di disdire il suo appuntamento serale.

Nel giro di poco tempo, molte persone si sono preoccupate per lei chiedendole come stesse e dandole dei consigli per porre rimedio alla sua sofferenza. Il consiglio più interessante è stato quello di appoggiare una forchetta sulla puntura e successivamente applicare del ghiaccio. La ragazza ha deciso di seguire il consiglio ed ha effettuato questa tecnica un po’ insolita per migliorare la sua situazione. (Continua dopo la foto)

La De Lellis rassicura i fan

Ebbene, nel giro di poco tempo, il gonfiore è diminuito e anche il bruciore è andato gradualmente via. Dopo la puntura di ape, quindi, Giulia De Lellis è riuscita a riprendersi e ad uscire con gli amici. Se l’aperitivo è saltato, lo stesso non può dirsi per la cena. Giulia, infatti, ha ringraziato tutte le persone che la seguono per l’affetto che le hanno dimostrato e anche, e soprattutto, per i consigli dati.

Per fortuna, dunque, tutto è andato per il meglio e adesso la ragazza può continuare a godersi le sue vacanze in Sardegna in compagnia della sua famiglia. Ancora una volta, però, la ragazza ha dato prova di essere parecchio ipocondriaca e di andare nel panico anche per il malessere più stupido.