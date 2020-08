Andrea Delogu spiazza Marcello Masi a La vita in diretta estate: “Sei pericoloso…”

Andrea Delogu spiazza Marcello Masi

Continua l’appuntamento de La vita in diretta estate che ormai si accinge alla conclusione. Nel secondo appuntamento settimanale, l’inviato dello storico rotocalco Giuseppe Di Tommaso ha lasciato a bocca aperta il pubblico di Rai Uno perché ha mostrato loro le specialità di Fasano, un comune in provincia di Brindisi, in Puglia. Essendo molto bravo e soprattutto simpatico, il collaboratore è riuscito a coinvolgere i due padrini di casa e i telespettatori nel racconto delle tradizioni di quel posto.

Tra i piatti che l’uomo ha mostrato c’era il raro succo di frutto al fico d’India. E proprio in quel momento la conduttrice Andrea Delogu ha spiazzato il collega Marcello Masi. In che modo? lo ha paragonato al frutto dolce e tenero all’interno, ma pieno di spine fuori: “E’ come te: anche tu sei tenero e pericoloso”. A quel punto l’ex direttore del Tg2 ha osservato la donna con occhio stupito, non replicando alla sua battuta.

Il conduttore de La vita in diretta estate fa una battuta al suo inviato

Nella puntata de La vita in diretta estate in onda martedì 18 agosto 2020, l’inviato Giuseppe Di Tommaso è stato in grado di coinvolgere il pubblico da casa ma anche i due conduttori mostrando le specialità di un territorio che al momento sta soffrendo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’uomo si trovava a Fasano, un bellissimo paese della Puglia, situata nella provincia di Brindisi.

Ad un tratto, però, mentre Di Tommaso parlava, dallo studio il padrone di casa Marcello Masi lo ha interrotto, mostrandogli qualche sua perplessità: “Possibile che, per queste tue interviste, tu trovi solamente belle ragazze?”. Anche se il giornalista lo ha fatto con tono ironico ha detto la verità: spesso l’inviato si accerchia di bellissime ragazze.

Andrea Delogu riceve un complimento in diretta da Giuseppe Di Tommaso

Il prossimo 4 settembre su Rai Uno andrà in onda l’ultima puntata de La vita in diretta estate. Successivamente l’attuale conduttrice Andrea Delogu tornerà sulla seconda rete della tv di Stato.

Nel frattempo, però, la padrona di casa del rotocalco di cronaca e spettacolo è molto felice di guidare un format storico ricevendo i complimenti anche da parte di Giuseppe Di Tommaso. Quest’ultimo rivolgendosi al collega Marcello Masi, le ha fatto sapere in modo indiretto: “Tu non ti rendi conto della bellezza che hai di fianco”.