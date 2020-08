Katia Pedrotti, la scollatura troppo audace fa scatenare il web (Foto)

Katia Pedrotti è stata una delle principali protagoniste del Grande Fratello 4. Sono passati molti anni da quel momento e oggi, la bella 41enne dagli occhi azzurri è la moglie di Ascanio Pacelli, conosciuto proprio nella casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, proprio la Pedrotti è finita in una vera e propria bufera sul web a causa di una scollatura troppo profonda.

Il tutto si sarebbe svolto in Olanda dove la famiglia si sta godendo le vacanze estive. Katia Pedrotti ha deciso di pubblicare su Instagram una foto che la ritrae con i due figli, Matilda e Tancredi, al termine di una passeggiata in bicicletta. La scollatura troppo profonda, però, fa intravedere un capezzolo. La foto fa il giro del web e scatena un putiferio. Entriamo nel dettaglio.

Katia Pedrotti, la foto incriminata

Katia Pedrotti ha pubblicato una foto scattata ad Amsterdam insieme ai suoi figli. Una foto che li ritrae sereni, con un bel sorriso stampato in faccia e con un panorama mozzafiato alle spalle, uno dei tipici mulini a vento della regione. Se ad attirare l’attenzione potrebbe essere tutto questo, lo sguardo viene distolto da un dettaglio che non è passato inosservato. Il vestitino della Pedrotti ha una scollatra troppo audace e non copre il seno che è quasi in bella vista nella foto.

Insomma, si intravede un capezzolo di Katia Pedrotti che nella didascalia ha scritto “The Simple Life! Oggi abbiamo pedalato per ben 40 Km tra le campagne olandesi, mulini a vento, canali e paesini talmente belli da sembrare dipinti! Ma ora, il gelato ci sta tutto”. La donna tagga, poi, sia Matilda che Tancredi.

Le reazioni sul web

Le reazioni alla foto postata da Katia Pedrotti non si sono fatte attendere. Sin da subito la donna è stata travolta da una vera e propria tempesta di parole che le hanno tutte rimproverato il tono piuttosto “osè” dello scatto. Possibile che la moglie di Ascanio Pacelli non abbia notato quel dettaglio ed abbia deciso, lo stesso, di procedere con la pubblicazione?

I toni dei commenti sono pressocché gli stessi. “Siamo stanchi di vedere madri che pubblicano foto con il corpo sempre il risalto, che pa**e” recita un commento. Altri, invece, scrivono “Ti sta per uscire la tet*a”, “Siamo al limite” o “Katia ti stanno per uscire i capezzoli”. La foto di Katia Pedrotti non è piaciuta o per lo meno non è stata ritenuta idonea al contesto.