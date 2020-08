Patrizia De Blanck vuota il sacco in diretta: “Sono una traditrice seriale…”

Patrizia De Blanck ammette di essere una traditrice seriale

Nella puntata de La vita in diretta estate andata in onda martedì, i padroni di casa Andrea Delogu e Marcello Masi hanno voluto affrontare una tematica molto importante e nello stesso tempo delicata, ovvero il tradimento. A quanto pare, stando ad una nuova sentenza della cassazione, non tutti i tradimenti che vengo no fatti all’interno di un matrimonio, potrebbero essere risarciti. A spiegare la situazione ci ha pensato un legale matrimonialista che ere in collegamento, mentre nello studio romano era presente Patrizia De Blanck.

Quest’ultima è una contessa che a settembre partecipare al Grande Fratello Vip 5. La stessa nobile ha confessato: “Sono una traditrice seriale. Io lo dico, perché c’è tanta gente che lo fa e non lo dice”. Le parole della donna hanno lasciato tutti a bocca aperta, ma soprattutto il giornalista Marcello Masi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto in trasmissione.

Marcello Masi stupito dalle dichiarazioni della contessa

E se l’ospite Patrizia De Blanck ha ammesso che l’infedeltà che l’ha accompagnata per tutta la vita per lei è come un’abitudine, il conduttore de La vita in diretta estate Marcello Masi, dopo aver fatto vedere il servizio al pubblico da casa, rivolgendosi alla nobile ha detto: “Io non mi permetterei mai di dire queste cose”.

Con molta probabilità, l’ex direttore del Tg2 si riferiva alla stessa dichiarazione che la prossima concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha fatto davanti alle telecamere del programma pomeridiano di Rai Uno.

Andrea Delogu non sorpresa dalle parole di Patrizia De Blanck

Prima che l’appuntamento de La vita in diretta estate di martedì 18 agosto 2020 giungesse al termine, la conduttrice Andrea Delogu ha spiazzato il collega Marcello Masi. Successivamente, però, quest’ultimo è rimasto allibito dalle dichiarazioni che l’ospite Patrizia De Blanck ha fatto live.

La padrona di casa, invece, se le aspettava che la contessa avrebbe detto quelle parole: “Lo sapevo che lo avrebbe detto”. Nel frattempo ricordiamo che la versione estiva dello storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno chiuderà i battenti il prossimo 4 settembre. Il lunedì successivo, ovvero il 7, tornerà il giornalista in solitaria Alberto Matano con la versione classica del format.