Pierluigi Diaco sbotta con la regia di Io e Te: “Ma siamo in onda sì o no? Perché non mi avvertite?”

Pierluigi Diaco sbotta contro la regia di Io e Te

La seconda edizione di Io e Te con Pierluigi Diaco sta per giungere al termine. Nella puntata andata in onda martedì 18 agosto 2020, precisamente mentre veniva trasmessa la consueta anteprima, è accaduto un piccolo imprevisto.

Infatti, mentre il padrone di casa era insieme a a i due compagni di viaggio Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo per annunciare ciò che il pubblico da casa aveva la possibilità di vedere, Diaco non si è accorto di essere in onda.

Infatti il giornalista rivolgendosi alla regia del programma pomeridiano di Rai Uno ha esclamato: “Ma siamo in onda sì o no? Perché non mi avvertite? Vi chiedo scusa”. Inoltre i telespettatori hanno sentito anche un fuori onda, e per tale ragione il presentatore ha chiesto scusa per il piccolo inconveniente. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nello studio TV3 del centro Rai di via Teulada a Roma.

Pierluigi Diaco chiede scusa al pubblico di Rai Uno

Nel secondo appuntamento settimanale Pierluigi Diaco non si è reso conto di essere già in onda su Rai Uno, per tale motivo ha chiesto umilmente scusa la pubblico della prima rete. Essendo un programma in diretta, tranne la settimana di Ferragosto, è possibile che accadano degli inconvenienti tecnici. Dopo il piccolo problemino, il giornalista ha annunciato gli ospiti della puntata.

Tra i tanti c’era pure Carla Fracci e il marito. Inoltre ha annunciato le consuete rubriche curate da Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. C’è da sottolineare che nel pomeriggio di giovedì e venerdì Io e Te partirà con un leggero ritardo. Nella prima, Diaco avrà in studio Enrica Bonaccorti mentre nella seconda avrà la possibilità di intervistare Filippo Bisciglia, reduce da Temptation Island.

Il conduttore di io e Te ironizza con una signora delle pulizie

Nella seconda puntata settimanale di Io e Te, in onda martedì 18 agosto 2020, il padrone di casa Pierluigi Diaco al fianco ad una donna addetta alle pulizie alla quale l’ha voluta ringraziare, ha detto: “Voglio ringraziarla, perché fate un lavoro faticoso e difficile, e nessuno vi ringrazia mai”. Il giornalista, inoltre, ha pure ironizzato con lei: “Siamo abbastanza puliti? Negli studi televisivi trova cose surreali”.