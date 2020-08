Romina Power in lacrime a Cellino San Marco, c’entra il suo ex marito Al Bano Carrisi

Romina Power torna a Cellino San Marco: il motivo

Quella tra Al Bano e Romina Power sembra una storia infinita. Nonostante i due non sono marito e moglie da oltre vent’anni si continua a parlare di loro non solo dal punto di vista professionale, ma anche sentimentale. I fan della storica coppia vorrebbero che i loro beniamini tornassero di nuovo insieme, desiderio che purtroppo non si potrà mai avverare.

Infatti, da qualche tempo il Maestro Carrisi è tornato di nuovo con la compagna Loredana Lecciso e i due addirittura pensano di convolare a nozze. Per tale ragione il suo secondogenito Yari avrebbe perso le staffe e raggiunto la madre in Croazia dove era in vacanza da qualche settimana. E a proposito di questo, di recente la Power è tornata a Cellino San Marco e, stando ai bene informati sarebbe scoppiata a piangere. Per quale ragione? Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto in Puglia.

La cantante statunitense in lacrime nella tenuta di Al Bano

Dopo aver trascorso qualche settimana in Croazia dalla figlia Cristel e i nipotini Kai e Cassia Ylenia, Romina Power è tornata Puglia, precisamente nella tenuta di Cellino San Marco. Per caso la cantante americana ha intenzione di impedire il matrimonio del suo x con Loredana Lecciso? Nulla di tutto questo. La donna ha partecipato ad un live spirituale tenuto dal secondogenito Yari insieme alla sua nuova fidanzata Thea Crudi.

E proprio durante quell’evento la professionista statunitense sarebbe scoppiata a piangere. Le lacrime della donna sarebbero giunte subito dopo le parole del paroliere Mogol, mentre descriveva il brano ‘Il mio canto libero’. In poche parole la canzone parla della fine del matrimonio dell’autore, avvenuto circa 40 anni fa.

Romina Power in lacrime pensando al suo matrimonio con il Maestro Carrisi?

Le parole di Mogol avrebbero fatto tornare in mente a Romina Power la sua separazione da Al Bano avvenuta alla fine degli Anni Novanta. Un distacco reduce dalla sparizione della loro primogenita Ylenia che durante una vacanza a New Orlean ha fatto perdere le sue tracce.

Al momento la cantante si trova nuovamente a Cellino San Marco, sempre nella casa del figlio, perché è impossibilitata a recarsi negli Stati Uniti a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.