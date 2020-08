Emma Marrone, piccolo incidente in barca, lo sfogo: “Mi sento in colpa…”

Emma Marrone in vacanza nella meravigliosa cornice di Capri

Dopo essersi rilassata nella sua amata Puglia, da qualche giorno Emma Marrone si sta divertendo nella meravigliosa Capri. Ovviamente l’a cantante salentina non è da sola ma in compagnia degli amici.

La nuova giudice di X Factor 2020 è stata protagonista di uno scherzo fatto a un amico che, purtroppo, non si è concluso nel migliore dei modi. Per quale ragione? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto sull’isola campagna e altre informazioni sulla 36enne pugliese.

Emma Marrone causa un piccolo incidente al suo amico

Essendo una burlona, Emma Marrone ha voluto fare uno scherzo ad un suo caro amico. Una burla che purtroppo ha causato un piccolo incidente. La cantante salentina, al momento impegnata con le audizioni di X Factor, lo ha spinto in acqua dalla barca in cui si trovavano entrambi, e il giovane è stato punto da una medusa. “Mi sento in colpa, sono stato io a buttarlo”, ha asserito l’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi.

Per fortuna subito dopo la 36enne si è mostrata sorridente sul suo account Instagram proprio in compagnia dell’amico. Nonostante l’inconveniente, il ragazzo pare che non se la sia presa con la Marrone. Quest’ultima si sta godendo le sue ultime vacanze estive in barca, nella meravigliosa cornice di Capri. Nel frattempo gira voce che la salentina abbia trovato di nuovo l’amore al fianco di un noto modello.

La cantante salentina e il 2020 pieno di colpi di scena

A quanto pare Emma Marrone è riuscita a trovare un po’ di serenità dopo un anno pieno di difficoltà. Qualche mese fa, infatti, la cantante salentina aveva annunciato il ritorno della sua malattia e per tale ragione la 36enne è stata nuovamente operata. Successivamente l’ex coach di Amici aveva annunciato il tour per il suo ultimo CD, Fortuna, il quale contiene un brano scritto da Vasco Rossi, che successivamente è stato cancellato e rinviato a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Lo scorso 25 maggio, giorno del suo compleanno, la Marrone doveva realizzare un concerto all’interno dell’Arena di Verona. Evento cancellato per i motivi citati prima, di conseguenza la professionista è stata confortata da tutti i suoi follower. Una data che sicuramente verrà recuperata appena la situazione tornerà alla normalità.