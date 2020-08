Eliana Michelazzo tuona contro Selvaggia Roma: “Sei una ladra!” [FOTO]

Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma ai ferri corti

E pensare che fine a qualche tempo fa Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma erano delle ottime amiche. Ora invece le due donne protagoniste della vicenda Mark Caltagirone sono ai ferri corti.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata ad accusare l’ex partecipante di Temptation Island attraverso Instagram. In poche parole l’ex manager di Pamela Prati ha elencato gli oggetti che stando alle sue parole le avrebbe rubato e pretende da lei che gliele restituisca. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto tra le due donne.

Eliana Michelazzo accusa Selvaggia Roma di averle rubato degli oggetti preziosi

La situazione tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma sta degenerando. Dopo aver avuto una forte discussione a distanza con dei messaggi al vetriolo tramite i social network, l’ex manager di Pamela Prati ha accusato la sua ormai ex amica di averle sottratto alcuni oggetti preziosi. La donna che per mesi è stata protagonista della vicenda Mark Caltagirone ha fatto il seguente elenco: una borsa di Chanel, portafoglio di Valentino, orecchini Bulgari, ciabatte Luis Vuitton e biancheria intima.

Attraverso un sfogo su Instagram, l’ex socia della Perricciolo ha utilizzato delle parole abbastanza dure, accusando l’ex partecipante di Temptation Island di essere una ladra. Quindi pretende da lei che le restituisse gli oggetti sottratti: “Impara a fermare le tue manine, perché sei ladra, sei una ladra”. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo su Instagram dell’ex manager di Pamela Prati

Ma lo sfogo di Eliana Michelazzo nei confronti di Selvaggia Roma non è terminato qui: “Povero chi ti ospita perché si accorgerà che gli mancheranno le cose in casa. Pensa alla tue cose e non a me, tanto tutto torna a galla”. Al momento l’ex partecipante di Temptation Island non ha replicato alle accuse dell’imprenditrice.

Ma non è finita qui, su Instagram l’ex manager di Pamela Prati ha condiviso pure degli scatti nei quali lei e Selvaggia hanno indosso gli oggetti incriminati, affermando di avere ancora alcune ricevute di quando li ha comprati. Ovviamente i follower hanno dato ragione alla Michelazzo e torto marcio alla Roma. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Non rimane che attendere.