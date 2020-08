Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, ipotesi di un programma tutto loro

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, la scoperta di Mediaset potrebbe portare a qualcosa di molto interessante

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli hanno dimostrato di essere una coppia all’altezza di qualunque situazione, ecco perché Mediaset vedendole inseparabili ed uniche avrebbe pensato ad un programma tutto loro. Le collaborazioni tra le due donne sono state tanto apprezzate dal pubblico che si diverte con la semplicità così si è pensato di dare loro la possibilità di esibirsi durante una serata speciale in RAI tutta dedicata alla violenza sulle donne.

Si tratterebbe di un programma inedito pensato e creato da Mediaset ma mandato in onda in RAI. Ancora niente è stato confermato, si tratta soltanto di qualcosa di probabile, di un’ipotesi che potrebbe permettere al pubblico di rivederle insieme prestissimo.

Maria De Filippi e Sabrina pensavano qualcosa di simile da tempo: forse è arrivato il momento di realizzare

Maria De Filippi aveva già pensato ad una trasmissione simile qualche tempo fa, stessa cosa vale per Sabrina Ferilli che sogna un programma interessante con contenuti importanti già da un po’. Forse il 2021 vedrà inserite le due professioniste nel palinsesto Mediaset Rai, nessuna delle due si tirerà indietro. L’attrice si è resa disponibile a qualunque tipo di progetto simile. Tra l’altro più passa il tempo, più ci avviciniamo alla fine del 2020, più spuntano fuori nomi. L’ultimo nome venuto fuori è quello di Fiorella Mannoia che potrebbe unirsi al duo diventando quindi un trio.

Tre fantastiche professioniste che lavorano oltre che con serietà ed impegno con grande curiosità. Tra le tre quella che si occupano maggiormente della realizzazione dello show, Sabrina Ferilli che lo sta curando al dettaglio. Non vuole lasciare niente al caso. Non è complicato per lei, data la sua carriera, ci tiene che il varietà sia unico, raro e che possa essere ricordato nella storia come uno dei più grandi programmi della tv italiana. Il tema è particolare e sensibile e merita tutte le attenzioni del mondo.

Le rivelazioni di Maria sulla Rai lasciano senza parole

E poi ecco una dichiarazione che nessuno si aspettava, qualcosa che soltanto una grande professionista come la De Filippi avrebbe potuto affermare. Maria ha rivelato che sia lei che Maurizio Costanzo amano guardare la TV, ma il programma che più attira la loro attenzione e l’interesse è un programma che fa parte dei palinsesti Rai.

Durante una delle ultime interviste non poteva non parlare poi di due sue creazioni Giulia De Lellis, Andrea Damante dei quali si dice si siano lasciati. Maria non è a conoscenza di fatti privati, ma afferma di aver notato anche lei, come tutti, dei movimenti molto strani.