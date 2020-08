Vladimir Luxuria: Francesca Pascale ha sofferto moltissimo per Berlusconi

Vladimir Luxuria si espone ancora una volta sul flirt dell’estate

Vladimir Luxuria è una grande amica di Francesca Pascale, ecco perché in questi giorni si sta espandendo tantissimo sulla fine della relazione con Berlusconi e sul flirt appena cominciato con la cantante Paola Turci, attorno al quale si stanno concentrando tutti i pettegolezzi ed i giornali di gossip. La cantante ha appena spento 56 candeline, mentre la showgirl ex fidanzata di Berlusconi è appena una ventenne.

In realtà per lei non è la prima volta, dato che a separarla da Silvio Berlusconi erano diversi anni. Anche allora era innamorata dell’ex premier. La loro relazione è terminata con una buonuscita da 20 milioni di euro ed un assegno da un milione l’anno.

Vladimir Luxuria, ecco cosa è successo tra Francesca e Silvio Berlusconi

Vladimir Luxuria ci tiene a dire che Francesca era davvero innamorata di Silvio contrariamente ai pettegolezzi che parlano di un interesse esclusivamente economico. Chi li ha vissuti davvero e non tramite i giornali afferma che non sembrava la loro storia dovesse giungere al termine tanto erano presi. Invece è proprio così che è andata. Lei è stata la first lady più longeva tra tutte le fidanzate di Berlusconi.

La crisi è arrivata proprio durante l’emergenza sanitaria, in pieno lockdown. In quei giorni si sono lasciati, lei è rimasta in Brianza, mentre Silvio si è spostato in montagna con Marta Fascina. Anche se l’ex premier l’ha tradita, i rapporti oggi sono fantastici. D’altronde Berlusconi ha rivelato di volerle bene, lei ha dichiarato che, tradimento a parte, è sempre stata trattata come una regina da lui. A proposito del tradimento ha sofferto tantissimo, non riusciva ad immaginare di dover stare senza di lui. Poi si è saputa consolare tra le braccia di Paola che le ha dato la serenità che non pensava di ritrovare.

Accanimento contro la vita sentimentale di Francesca e l’orientamento sessuale appena svelato

In molti hanno criticato la scelta e l’orientamento sessuale delle due donne, ma Francesca ci ha subito tenuto a dire che non ha alcun interesse nei confronti del pensiero altrui. Nessuna sofferenza nemmeno a causa delle foto uscite sui vari giornali. Invece non si è ancora sbilanciata la cantante che ha preferito Il no comment per viversi serenamente la sua nuova relazione.

Quanto avvenuto in queste settimane, il clamore scatenatosi da una notizia normalissima, comune, dimostra quanto le donne siano soggette a maltrattamenti, costrette a pagare il conto due volte. La prima volta a causa dell’omosessualità, la seconda per i normali pettegolezzi che colpiscono qualunque persona appartenente al mondo dello spettacolo. A stare dalla loro parte è anche Alessandro Cecchi Paone.