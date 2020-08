Uomini e Donne, tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi è finita, lei scrive: ‘Ho commesso un grave errore’

Sembrava essere tornato il sereno nella coppia, ma all’improvviso la storia è finita. L’ha fatto sapere lei attraverso un messaggio su Instagram ammettendo di aver commesso un errore

Uomini e Donne: tra Veronica e Giovanni è finita

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono conosciuti nel trono over di Uomini e Donne e dall’inizio la loro frequentazione è stata molto complicata. Infatti, la trasmissione ha subìto un improvviso stop a causa dell’emergenza sanitaria, ma loro hanno continuato a sentirsi con messaggi e videochiamate per mesi. Quando, a maggio, il programma è tornato in onda tra loro ci sono stati alti e bassi.

Quando si incontravano discutevano molto. Inoltre, Giovanni aveva poca fiducia nei confronti di Veronica. Alla fine ha anche deciso di lasciare il programma da solo perchè gli piaceva soltanto Veronica ma non riusciva a fidarsi. Lei, però, ha lasciato il programma per seguirlo e dimostrargli i propri sentimenti.

Al di fuori dello studio c’è stata subito una crisi, poi una romantica vacanza a Capri, poi di nuovo crisi e poi un Ferragosto insieme al mare. Ma questa altalena sentimentale è finita. Entrambi, attraverso i profili social, hanno posto fine alla relazione. Lei ha parlato di aver commesso un grave errore e anche lui ha detto la sua.

Veronica ammette: ‘Ho fatto un grave errore, non mi perdonerò mai’

Nel weekend di Ferragosto Veronica e Giovanni si sono mostrati insieme sui social. Hanno festeggiato il compleanno di lei, hanno trascorso momenti piacevoli al mare. Sembrava che fosse tutto tranquillo, poi all’improvviso entrambi hanno scritto sui social che la loro storia è finita.

Veronica, in particolare, ha scritto che quando finisce una storia gli errori stanno nel mezzo ma questa volta non è così perchè è solo colpa sua. La dama ha commesso “un grave errore“, ha chiesto perdono a Giovanni anche se è troppo tardi e lei stessa non si perdonerà mai. Veronica ha anche ammesso che ama Giovanni ma anche che la sua favola è finita. (Continua dopo il post)

Veronica ha reso privato il suo profilo Instagram, mentre qualche minuto fa anche Giovanni ha scritto qualche parola. Come potete vedere qui sotto, il cavaliere ha scritto che camminerà sempre a testa alta e che è stato un principe per non aver ricevuto quasi nulla in cambio. “Ti ho dato 1000 possibilità, ne hai sprecate 2000“, ha detto alla sua ormai ex fidanzata. Ma che cosa sarà successo di tanto grave? Forse lo scopriremo nella nuova stagione di Uomini e Donne.