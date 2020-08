Temptation Island: prima foto di coppia per Valeria e Ciavy dopo il ritorno di fiamma

Valeria aveva già annunciato il ritorno di fiamma con Ciavy, ma adesso è arrivata una foto di coppia per ufficializzare il nuovo inizio

Temptation Island: Valeria e Ciavy sono tornati insieme

Nella settima edizione di Temptation Island che si è conclusa a fine luglio abbiamo conosciuto la coppia formata da Valeria e Ciavy. Avevano una relazione da quattro anni, ma lui non voleva fare passi importanti, come una convivenza. Valeria voleva metterlo alla prova, ma nel villaggio è stata poi lei ad interessarsi ad Alessandro Basciano.

Il bacio che è scattato tra Valeria e Alessandro ha fatto chiedere a Ciavy il falò di confronto immediato con la sua ex fidanzata. Ma il suo parlare ininterrottamente in modo agitato e nervoso non ha permesso un confronto tra i due. Hanno lasciato il programma separati ma poco dopo hanno ripreso a sentirsi e frequentarsi.

Dopo le prime indiscrezioni e i primi avvistamenti di coppia, avevano riferito qualcosa a Filippo Bisciglia un mese dopo le registrazioni nel villaggio della Sardegna. Qualche settimana dopo la stessa Valeria ha ammesso che non voleva avere rimpianti e oggi c’è una foto ad ufficializzare il loro nuovo inizio.

La prima foto di coppia dopo il ritorno di fiamma

Nelle settimane dopo il programma Ciavy ha cercato Valeria, hanno parlato più tranquillamente e lui ha ammesso i suoi sbagli nella loro relazione. Hanno trascorso il compleanno di lui insieme, si sono concessi giorni al mare. Anche se lei aveva detto a Filippo che non era più innamorata di lui, alla fine ha deciso di dare un’altra possibilità alla loro storia.

Su Instagram ha scritto di essere consapevole di passare per incoerente, ma è anche consapevole del fatto di aver ricevuto tanto amore da Ciavy e di non voler avere rimpianti nella sua vita. Ovviamente il tutto sarà diverso e lei darà molte più attenzioni a se stessa.

Per ufficializzare anche sui social il loro ritorno Valeria e Ciavy hanno pubblicato una foto, che potete vedere in fondo all’articolo. Lei ha usato parole molto belle facendo prima una citazione: “L’unica cosa certa era che lui era tornato e che lei avrebbe voluto non se ne andasse più” (da La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano). Ha aggiunto che hanno deciso di riprovarci in un modo nuovo e con più consapevolezza per poi concludere così: “Non sappiamo dove ci porterà questo nuovo viaggio, ma so che partiremo mano nella mano“. Che cosa ne pensate?