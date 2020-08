Uomini e Donne, una coppia del trono over sta per andare all’altare

Uomini e Donne Biagio Buonomo e Caterina Corradino, a breve fiori d’arancio

Uomini e Donne, in arrivo i fiori d’arancio per la coppia formata da Biagio Buonomo e Caterina Corradino. I due si sono conosciuti proprio su canale 5, sin da subito hanno trovato la giusta sintonia, interesse l’uno nei confronti dell’altro, così dopo pochissime puntate sono usciti dal programma e la scorsa estate hanno annunciato il matrimonio.

Si sarebbero dovuti sposare tra un mese, a settembre del 2020. A causa dell’emergenza coronavirus hanno cambiato i piani, decidendo di spostare la data al prossimo giugno 2021.

In realtà, la donna spiega che si sarebbero potuti sposare ma con varie restrizioni. Entrambi sognano il matrimonio perfetto, tutto quello che volevano non sarebbe stato possibile, quindi hanno preferito spostare per avere tutto ciò che desiderano tra qualche mese, nella speranza che la situazione sanitaria migliori. Questa è la seconda volta che la data subisce spostamenti perché lo scorso anno il divorzio di lui non lo ha permesso essendo arrivati in ritardo a dicembre. I due affermano che non ci sarà una terza volta, a giugno cadesse il mondo si sposeranno.

Uomini e Donne, a spostarli una persona che fa parte del programma, la coppia non svela il nome

Uomini e donne ha formato una delle poche coppie che danno la speranza e che permettono di credere nel programma. I due sono sulla stessa lunghezza d’onda, hanno deciso tutti i dettagli del matrimonio di comune accordo, nella totale serenità, dato che bene o male hanno gli stessi gusti.

Biagio rivera che ha sognato sin da piccolo di incontrare una donna come lei, ecco perché ci tiene particolarmente ad organizzare il matrimonio ideale, con una festa grandiosa alla quale parteciperanno tutti gli amici ed i parenti. La location è da sogno, ma non ci tengono sposarsi con la mascherina, il momento è critico per poter festeggiare in grande come si pensava: in spiaggia.

A celebrare le nozze potrebbe essere una persona appartenente al cast di Uomini e donne, ma almeno per adesso non è possibile sapere il nome perché nemmeno il diretto interessato è stato ancora informato. Nel frattempo i loro progetti continuano ad evolversi, stanno pensando di trasferirsi in una casa ancora più grande di quella che hanno adesso. Vorrebbero allargare famiglia con un figlio, lui vorrebbe un maschietto visto che ha già due femminucce, lei non ha preferenza, ciò che conta è la salute e la felicità che con lui ha sicuramente trovato. Lui ha tutti i valori che ricercava da tempo in un uomo, il senso di famiglia in modo particolare che non tutti gli uomini hanno. A proposito delle figlie di lui, Sophie adora Caterina, stanno spesso insieme, vanno al mare, lei la imita. Vederle insieme per lui è una grande soddisfazione.

Dolci parole della coppia per un ex dama del programma Pamela Barretta

Alla cerimonia parteciperà sicuramente l’ex dama Pamela Barretta ex fidanzata di Enzo Capo che proprio al termine di Uomini e donne, a giugno si sono lasciati a causa di una serie di incomprensioni e liti impossibili da risolvere.

Caterina ha rivolto delle parole al miele all’amica dichiarando che le vuole tanto bene, che merita il meglio che a quanto pare non aveva trovato come pensava. In questo periodo le sono stati vicini e continueranno a farlo.