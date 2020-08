Grande Fratello Vip: dopo le prime indiscrezioni sul cast al completo arrivano tre smentite

Tre dei nomi dati per certi della quinta edizione del reality hanno smentito categoricamente la loro presenza nella Casa. Ecco di chi si tratta

Grande Fratello Vip: le prime indiscrezioni del cast al completo

Nei giorni scorsi sono uscite le prime indiscrezioni del cast al completo della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Come sapete Alfonso Signorini tornerà alla guida del reality il 14 settembre e accanto a lui nel ruolo di opinionisti ci saranno Pupo e Antonella Elia. Dopo tanti mesi di nomi presunti, di appelli e smentite, 361Magazine ha dato la lista in anteprima del cast al completo.

Il portale, molto vicino ad Alfonso Signorini, ha dato per certa la presenza di Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Stefania Orlando, Dayane Mello, Ludovica Pagani ed Eva Grimaldi. Tra gli uomini, invece, secondo il magazine entreranno dalla porta rossa Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Francesco Oppini, Giovanni Terzi, Riccardo Fogli, Nicola Ventola e Enock Barwuah.

Arrivano ben tre smentite

Quando la notizia data in anteprima dal portale ha fatto il giro del web ben tre vip di quelli presenti nell’elenco hanno smentito la loro partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Questi sono Eva Grimaldi, Ludovica Pagani e Nicola Ventola.

L’attrice ha scritto sui social che “per adesso l’unica casa in cui sto per entrare è quella nuova“, riferendosi al trasloco in atto con la sua compagna Imma Battaglia. Anche la speaker radiofonica, raggiunta dalla pagina Instagram IlBlogdellaVerità ha smentito categoricamente dicendo che la notizia non è assolutamente vera. Infine, l’ex calciatore dell’Inter ha fatto sapere che non potrà partecipare essendo impegnato in altre cose.

Dunque, è tutto ancora molto incerto. Le notizie che sono uscite non hanno ufficialità e bisogna attendere le informazioni dei canali ufficiali del Grande Fratello Vip. Tuttavia, basterà attendere ancora poco tempo, ormai manca meno di un mese e sicuramente a poco a poco, com’è stato per la quarta edizione, tutti i nomi verranno svelati.

Informazioni ufficiali e critiche

Alfonso Signorini è al lavoro da mesi per mettere insieme il cast della quinta edizione ma ancora non si è pronunciato su nessuno. Al momento l’unico video proveniente dal profilo ufficiale del conduttore è stato quello che ha confermato la presenza di Antonella Elia come nuova opinionista del reality. Non sono mancate le critiche per questa scelta, soprattutto da parte del marito di Fernanda Lessa. Ad ogni modo, dal 14 settembre ci sarà un doppio appuntamento settimanale, siete curiosi?