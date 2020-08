Giacomo Urtis il chirurgo estetico bacia una donna: sui social è caos (FOTO)

Giacomo Urtis si è fidanzato con Adriana Peluso

Giacomo Urtis è nuovamente fidanzato. Potrebbe non fare scalpore come notizia dato che non è la prima volta, ciò che però appare strano è che non si tratta di un uomo come sempre, questa volta è una donna. A rivelarlo è direttamente lui, che si mostra in compagnia di una bellissima ragazza, in foto i due si baciano.

Lo scatto è stato condiviso su Instagram attraverso il social del chirurgo che ha presentato la sua nuova fiamma, si tratta di Adriana Peluso, di Salerno, ha 30 anni. in pochi la ricorderanno, eppure è già un volto noto. Si tratta di un ex concorrente del Grande Fratello. Ha partecipato alla dodicesima edizione, quella del 2011, 2012. (Continua dopo la foto)

Giacomo Urtis, la domanda dei follower: “Ma non eri gay?” Ecco la risposta del chirurgo

Giacomo Urtis ha più volte parlato della sua omosessualità, così quando i follower hanno visto lo scatto in compagnia della bella ragazza, gli hanno chiesto quale fosse la sua vera identità sessuale. Così Giacomo ha spiegato di essere bisex. Lo scatto pubblicato sui social riporta in Sardegna dove il chirurgo si trova con la fidanzata, insieme si stanno godendo le vacanze estive.

Anche in questo caso come in tutte le relazioni delle chirurgo plastico, nessuno crede all’interesse dei due. Si parla più che altro di una relazione nata soltanto per il pettegolezzo, per scatenare il gossip, per ritornare sulle prime pagine dei giornali e sui vari articoli online. Ciò che appare strano è che l’uomo possa passare dall’amare un uomo all’amare una donna in men che non si dica. Soprattutto non è possibile farlo dopo alcune rivelazioni tanto intime.

A dicembre Giacomo si sottoporrà ad un’operazione particolarmente difficile

Urris proprio qualche tempo fa aveva svelato di avere un desiderio. Il desiderio sta per diventare realtà: vuole trasformarsi. Ha in programma un’operazione importante e delicata che gli permetterà di avere la vagina proprio come una donna. la sua voglia di essere donna non deve essere confusa con la spettacolarizzazione.

Ciò che l’uomo ha da sempre voluto sottolineare è non voler diventare un fenomeno da baraccone come molti altri. Vuole essere un’ermafrodita, ma discreto ed elegante. Aveva anche spiegato di aver perso la gioia del sesso perché ciò che veramente gli potrebbe regalare la felicità di un rapporto sessuale, sarebbe avere una vagina. Ecco perché ha deciso di sottoporsi all’intervento posticipato a dicembre. Soltanto allora potrà ritenersi soddisfatto e felice al 100%.