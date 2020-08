Maria De Filippi parla del suo cane Ugo e dei due tumori che lo hanno colpito

Maria De Filippi alcune volte è stata fotografata per strada in compagnia dei suoi cani. Durante la quarantena da Covid-19, la padrona di casa di Uomini e Donne venne pizzicata per le vie della Capitale con il suo inseparabile bassotto che si chiama Ugo. E proprio su quest’ultimo, in una recente intervista al magazine Chi, la moglie di Maurizio Costanzo ha fatto un’inaspettata confessione. “Ha 15 anni, ha avuto due tumori ed è sopravvissuto a tutto e per me è stata paura e sofferenza”, ha asserito Queen Mary.

E proprio in quel momento la conduttrice di casa Mediaset che p pronta a tornare su piccolo schermo, ha detto anche: “Se l’umano decide per se stesso che cosa è giusto fare o meno, per il cane invece la decisione la prendo io e mi sento davvero male. Questa sofferenza si chiama senza dubbio amore”.

Queen Mary e gli aneddoti sui suoi due pelosetti

Intervistata dal periodico diretto da Alfonso Signorini, Maria De Filippi ha parlato a lungo dei suoi pelosetti: uno si chiama Ugo e l’altra Filippa. Parlando col giornalista di Chi, tra i vari aneddoti raccontati, la professionista pavese ha reso noto quello di quando percorre in macchina l’uscita della via Aurelia verso Ansedonia. “Riconoscono la curva della strada mentre andiamo al mare”, ha confessato la donna.

Quest’ultima, inoltre ha precisato: “Non potrei vivere senza i miei cani, non riuscirei. Quando stanno male soffro da morire e all’occorrenza faccio punture, divento medico e paziente per loro”. La moglie di Maurizio Costanzo, ha confessato anche alla nota rivista di non aver mai scelto i suoi cani ma di aver accettato ciò che le proponevano: “Ho lasciato fare alla vita ed è così che è nata la mia grande famiglia allargata”.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vivono per i loro cani

Nel corso della lunga intervista per il settimanale Chi, Maria De Filippi parlando sul marito Maurizio Costanzo ha confessato che ha un gatto che si chiama Filippo. A quel punto la padrona di casa di Uomini e Donne che tra l’altro ripartirà a metà settembre, ha svelato alcuni retroscena.

“Quando va a fare le vaccinazioni forse è l’unico momento in cui Maurizio non lavora”, ha detto la donna. I due conduttori che a fine mese festeggeranno le nozze d’argento, vivono nell’amore per gli animali, infatti anche il giornalista romano li adora.