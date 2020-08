Sonia Bruganelli nella bufera per l’hotel lussuoso: “Pecore, dopo Chiara Ferragni vanno tutti lì…”

Sonia Bruganelli mostra l’albergo in cui risiede in Sardega

Chi conosce Sonia Bruganelli sa perfettamente di come è particolarmente attiva sui suoi canali social. Di recente la moglie di Paolo Bonolis ha condiviso uno scatto sul suo account Instagram che mostra l’albergo di lusso in Sardegna dove sta trascorrendo le vacanze. Dopo essersi recata a Formentera, in Spagna, sollevando un polverone, ora si trova in Costa Azzurra ma anche in questo caso è stata bersagliata dagli haters.

La nota imprenditrice e proprietaria della SDL 2005, come spesso accade, ha voluto mostrare ai suoi numerosi follower una foto della vista mozzafiato di cui gode dalla sua camera d’hotel. Un paradiso terrestre, immerso tra il verde della natura e il blu di mare e cielo. Ovviamente il contenuto in questione ha ricevuto tantissimi cuoricini rossi, ma anche reazioni negative. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto sul noto social network.

Commenti al vetriolo contro la moglie di Paolo Bonolis

L’ultimo scatto che Sonia Bruganelli ha postato sul suo profilo Instagram ha scatenato commenti feroci da parte dei soliti leoni da tastiera che non perdono occasione per puntarle il dito contro. Lady Bonolis, infatti, spesso viene accusata di ostentare le sue ricchezze e la sua vita agiata a discapito di coloro che non se lo possono permettere.

“E capirai. C’è stata Chiara Ferragni, te pare che non ci vanno tutte le pecore”, ha scritto un haters tra i commenti sotto lo scatto in questione. Una insinuazione che la stessa imprenditrice ha respinto replicando in questo modo: “Tesoro bello, Adele aveva sette mesi quando abbiamo iniziato a venire a Cala di Volpe”. (Continua dopo il post)

Sonia Bruganelli nel mirino dei detrattori

Niente da fare, Sonia Bruganelli è una delle ‘prede’ preferite dai cosiddetti leoni da tastiera. Quest’ultimi, che spesso si celano dietro a dei profili fake, si scatenano contro la moglie del noto conduttore romano Paolo Bonolis riempiendola di insulti gratuiti.

Più delle volte questi haters non si limitano ad offendere solo la donna, ma anche i tre figli avuti dal conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin. Affermazioni molto gravi e vergognose che spesso si indirizzano alla primogenita che presenta dei problemi di salute.