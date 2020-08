Premier Giuseppe Conte, la borsa della compagna Olivia Paladino non è extra lusso: ecco quanto costa [FOTO]

Olivia Paladino ha comprato una borsa da 80 mila euro?

A quanto pare la borsa messa in mostra dalla first lady Olivia Paladino assieme al compagno, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, non è affatto un accessorio griffato. L’accessorio in questione non è nemmeno una sua imitazione, ma è una borsa che non fa parte di una da collezione.

Di conseguenza non sono stati sborsati ben ottanta mila euro per acquistarla, bensì una cifra molto più bassa ed economica. Si tratta di un accessorio comprato in un negozio di San Felice Circeo che ha un valore pari a circa 140 euro. (Continua dopo la foto)

La compagna del Premier Giuseppe Conte nella bufera per una borsa

Uno scatto che mostra Olivia Paladino in compagnia del Premier Giuseppe Conte aveva fatto scatenando una serie di polemiche perché, dalla foto che che circolavano su internet e sui vari social network, sembrava che quella portata dalla compagnia del Presidente del Consiglio fosse appunto una borsa Kelly vintage di Hermes. Un accessorio molto costo che ha un valore pari a 81 mila euro. Una borsa troppo importante in un momento di crisi che sta attraversando il nostro Paese, ha sollevato un polverone mediatico a livelli inimmaginabili.

Ma a svelare la verità ci ha pensato Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini. Infatti, nel nuovo numero al momento in edicola è contenuto un articolo che rivela l’origine della borsa. “Olivia Paladino compagna del premier Giuseppe Conte, in Puglia non ha sfoggiato una borsetta Kelly vintage di Hermès da 81 mila euro”, si legge nella rivista.

Il magazine Chi svela la verità sull’accessorio: non è da collezione

Ma non è finita qui. Sempre nel periodico edito da Mondadori c’è scritto: “E nemmeno una Kelly taroccata di midollino. La borsetta in questione è sì di midollino e pelle, ma abbiamo scoperto che Olivia l’ha acquistata (assieme a un completo di lino e un costume da bagno) alcune settimane fa nel negozio “Chance” di viale Tittoni a San Felice al Circeo, pagandola 140 euro. La borsetta, esposta in vetrina è molto differente dalla vera Kelly di Hermès sia per la chiusura, sia per la dimensione e le rifiniture e soprattutto per il costo”.