Pokémon, la nuova serie in onda in Italia dal 29 agosto

La nuova serie dal titolo “Esplorazioni Pokémon”arriva in Italia su K2 (canale 41) a partire dal 29 agosto. Lasciatasi alle spalle la regione di Alola, Ash Ketchum prosegue il suo viaggio in questa nuova frizzante saga, con nuovi mostricciattoli da catturare e un nuovo amico che accompagnerà il nostro eroe in giro per il mondo.

Come da titolo, sarà proprio l’esplorazione il tema centrale della nuova serie dedicata all’universo immaginario creato da Satoshi Tajiri. Dalle prime anticipazioni che ci offre il sito Curemoon, inizialmente Ash si dirigerà assieme al suo fedele amico Pikachu all’inaugurazione del laboratorio del professor Cerasa. Il protagonista farà, inoltre, conoscenza di un nuovo compagno di avventure, il giovane Goh. Ma le sorprese non finiscono qui!

Esplorazioni Pokémon: ritorno alle origini?

Ash aveva un sogno all’inizio del suo viaggio: diventare il più grande maestro di pokémon mai esistito. Col tempo, abbiamo visto come il nostro eroe, pur avendo raggiunto diversi piccoli successi e soddisfazioni, sembrava aver un po’ abbandonato questo obiettivo. Esplorazioni Pokémon rimetterà in risalto questo elemento essenziale del protagonista dell’anime.

I lettori un po’ più grandicelli che hanno seguito Ash fin dalle prime battute, sanno, inoltre, come un altro grande sogno del ragazzino fosse quello di catturare qualsiasi esemplare di pokémon. Sicuramente, all’inizio, questo suo obiettivo era molto più facile da raggiungere, dato che nella prima serie le creature conosciute erano soltanto 151. Ma come fare ora che il franchise conta oltre 700 esemplari?

Il dilemma Mew

Chi segue l’anime, chi ha giocato ai videogame, oppure chi si è divertito, almeno una volta, con le carte da gioco di Pokémon, sa bene come esistano alcuni esemplari molto rari e potenti, definiti leggendari. Se togliamo Arceus (creatore dell’universo e di tutti gli esseri viventi) e la sua versione clone, Mewtwo, Mew è stato per molto tempo considerato il pokémon più difficile da catturare, un vero cruccio per tutti gli allenatori che volevano completare il loro pokédex. Il pokémon in questione è molto intelligente e appare solamente alle persone dal cuore puro. Ecco perché è così raro da trovare. Riuscirà Ash a catturarlo una volta per tutte?

In onda ogni sabato

Esplorazioni Pokémon andrà in onda ogni sabato alle 9:00 del mattino. Avventure inedite ed emozionanti attendono Ash, Pikachu e Goh in tutte le regioni finora viste nell’anime. Si partirà dunque da Kanto fino a raggiungere le terre di Galar. In questa nuova serie, i nostri eroi avranno come base il laboratorio del professor Cerasa situato ad Aranciopoli, la stessa città in cui molto tempo fa Ash conquistò il capopalestra Surge e il suo Raichu vincendo la medaglia Tuono.